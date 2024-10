Захват Угледара Россией: большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из города — ISW

Армия РФ, вероятно, захватила Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны за 1 октября, аналитики ISW сообщают, что масштаб украинских потерь пока неизвестен, но распространенные сообщения о выводе украинских войск свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, избежала российского окружения.

Аналитики считают, что захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особо важным логистическим узлом. Кроме того, российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября. Это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрывать украинскую логистику на этом участке фронта.

По словам экспертов, также пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем.

Угледар расположен в 30 километрах к югу от основных усилий России в направлении Покровска, а потому российским войскам придется маневрировать на 30 километрах открытой местности, чтобы эффективно поддерживать наступательные операции на юго-восток от Покровска.

Угледар также расположен в 23 километрах к югу от трассы Н-15, простирающейся между Донецком и пограничной зоной Донецкой и Запорожской областей, поэтому российским войскам придется продвигаться по открытой местности во время приближающегося сезона дождей, чтобы добраться до этой трассы.

"Грунтовая дорога, по которой украинские войска могли бы выйти из Угледара, вскоре станет непригодной для использования из-за грязи, и вполне вероятно, что российские войска столкнутся с подобными проблемами, если они вскоре возобновят механизированные атаки в этом районе", — отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.