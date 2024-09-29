УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 18:58
91
В BILD отметили, что ВСУ имеют возможность продолжить оборонительную операцию в городе Угледар при условии контроля над линией снабжения с севера.
ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины
ВСУ еще могут отстоять Угледар - аналитик BILD / Коллаж Главред, фото: УНИАН, BILD

ВСУ могут сохранить контроль над городом Угледар Донецкой области при условии удержания линии снабжения, проходящей к северу от города. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, российские войска в течение двух лет пытаются захватить город-крепость Угледар, который обороняет 72-я бригада ВСУ. Сейчас ВС РФ активизировали атаки, окружив город с трех сторон, и вошли в него с юго-востока.

Он добавил, что единственный путь снабжения для украинских войск пролегает к северу от Угледара, в направлении Курахово. В то же время РФ использует листовки с требованиями сдаться, что Рёпке называет "пропагандой времен Второй мировой".

видео дня

"Мы видим, что в городе еще есть несколько больших домов, которые остаются под украинским контролем. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают украинцев. Проблема - в логистике, чтобы сохранялось снабжение и город не был окружен. В самом городе у ВСУ еще есть возможности окопаться и обороняться. Но на север ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать снабжение", - заявил Рёпке.

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия перемещает войска для захвата Угледара в Донецкой области. По состоянию на сейчас там сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов, сообщил военный аналитик Денис Попович.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что оккупация Угледара создаст угрозу для Днепра и Запорожья, поскольку враг пытается перерезать логистические пути ВСУ и продвигаться на запад.

Несмотря на интенсивные атаки, город остается под контролем Вооруженных сил Украины, сообщает 72 ОМбр им. Черных Запорожцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Угледар
Реклама

Главное за день

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:31 Синоптик
ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

18:58 Украина
Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 25388

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 15405

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет 10915

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею 8777

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Последние новости

19:45

"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

19:40

Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – экспертВидео

19:31

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:23

Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

18:58

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
18:35

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:30

Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецептВидео

18:24

Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

18:19

"Ядерная доктрина": как Путин дал заднююВидеоблоги

Реклама
18:13

Путина уберут - свои или чужиемнение

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – экспертВидео

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

Реклама
16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Реклама
11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять