ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

В BILD отметили, что ВСУ имеют возможность продолжить оборонительную операцию в городе Угледар при условии контроля над линией снабжения с севера.

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ВСУ еще могут отстоять Угледар - аналитик BILD / Коллаж Главред, фото: УНИАН, BILD

ВСУ могут сохранить контроль над городом Угледар Донецкой области при условии удержания линии снабжения, проходящей к северу от города. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, российские войска в течение двух лет пытаются захватить город-крепость Угледар, который обороняет 72-я бригада ВСУ. Сейчас ВС РФ активизировали атаки, окружив город с трех сторон, и вошли в него с юго-востока.

Он добавил, что единственный путь снабжения для украинских войск пролегает к северу от Угледара, в направлении Курахово. В то же время РФ использует листовки с требованиями сдаться, что Рёпке называет "пропагандой времен Второй мировой".

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"Мы видим, что в городе еще есть несколько больших домов, которые остаются под украинским контролем. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают украинцев. Проблема - в логистике, чтобы сохранялось снабжение и город не был окружен. В самом городе у ВСУ еще есть возможности окопаться и обороняться. Но на север ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать снабжение", - заявил Рёпке.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия перемещает войска для захвата Угледара в Донецкой области. По состоянию на сейчас там сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов, сообщил военный аналитик Денис Попович.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что оккупация Угледара создаст угрозу для Днепра и Запорожья, поскольку враг пытается перерезать логистические пути ВСУ и продвигаться на запад.

Несмотря на интенсивные атаки, город остается под контролем Вооруженных сил Украины, сообщает 72 ОМбр им. Черных Запорожцев.

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