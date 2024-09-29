"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – эксперт

Снаряды для ствольной артиллерии имеют огромное значение для фронта, Россия понесла колоссальный ущерб, отметил Давид Шарп.

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Поддержка КНДР позволяет России выдерживать войну на долгой дистанции - Шарп / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

На арсенале в Торопце взорвались около 750 тысяч разных снарядов, 3-4 месячная норма расходов снарядов во время войны, что является колоссальным ударом для агрессора России. Россияне, вероятно, будут вынуждены рассредоточивать свои склады, а серьезных запасов у них нет. Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

В интервью Главреду эксперт, комментируя удары по арсеналам в Топорце и Тихорецке, отметил, что последствия для войны зависят от того, как часто Украина будет добиваться таких успехов. В приоритете – арсеналы и военные аэродромы.

"В результате подобных ударов противник, к примеру, может разобрать крупные склады, разделить их на мелкие части и вывезти в разные стороны, чтобы отдалить от зоны поражения. И такие действия могут привести к тому, что содержимое складов сохранить удастся, но маневр резко осложнит логистику и приведет к трате серьезных ресурсов", - отметил Шарп.

"Колоссальный ущерб"

По его словам, потеря снарядов именно для ствольной артиллерии имеет большое значение. Россияне потеряли 3-4 месячную норму боеприпасов, которая расходуется в рамках войны.

"Как раз снаряды для ствольной артиллерии имеют огромное значение. Согласно открытой информации из серьезных источников, на первом взорванном складе в Торопце взлетело на воздух ориентировочно 750 тысяч разных снарядов. Это колоссальный ущерб. В рамках усиленных боевых действий россияне расходуют примерно 200 тысяч снарядов в месяц, что является очень интенсивным расходом. Потому и получается, что в результате удара по Торопцу уничтожена 3-4 месячная норма интенсивного расхода боеприпасов", - говорит эксперт.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал о последствиях удара по Торопцу:

Больших запасов у России нет

У россиян нет огромных запасов боеприпасов. Войска РФ поддерживает Северная Корея, и такая помощь позволяет оккупантам долгое время не испытывать снарядный голод.

"Причем у России нет колоссальных запасов боеприпасов на черный день. Не зря россияне массово закупались в Северной Корее. Принято считать, что они там купили ориентировочно 1,5-2 миллиона снарядов. Начальник ГУР Буданов даже говорил о том, что это серьезно повлияло на ход войны, поскольку северокорейские снаряды дали россиянам возможность выдержать войну на длинной дистанции, чтобы на протяжении долгого периода тратить большое количество снарядов и не ощущать ущемления", - сказал Шарп.

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп – израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Как ослабилась Россия по снарядам

По мнению Шарпа, потеря Россией сотен тысяч снарядов даже в течение полугода заставит оккупантов применять на 10-20% боеприпасов на поле боя.

"Сколько бы ни было у России снарядов, потеря сотен их тысяч, даже в течение полугода, вынудит ее использовать на 10-20% меньше боеприпасов на линии фронта. Это огромное достижение, которое позволит спасти жизни украинских военных, ослабит наступательные операции российской армии, позволит украинцам более успешно обороняться, и, может быть, даже наступать. Поэтому точечные успехи имеют огромное значение", - объяснил Шарп.

Также он добавил, что если Украина и в дальнейшем сможет развивать курс на удары вглубь России, можно будет говорить и о более серьезном влиянии на ход боевых действий.

"Если украинцам удастся и в дальнейшем реализовывать такой системный подход, то можно будет говорить о более глубоком и продолжительном влиянии на войну. Все будет зависеть от результатов. Военные арсеналы и аэродромы должны быть приоритетными целями, а Украина достает своим оружием до объектов, которые расположены на территории Российской Федерации. Украинские удары по российским арсеналам – прекрасный пример того, в каком именно направлении нужно двигаться и прогрессировать", - подчеркнул Давид Шарп.

Удары Украины по военным арсеналам РФ – что говорят эксперты:

Благодаря ударам по арсеналам России будет снижена интенсивность работы вражеской артиллерии, сказал Главреду военный эксперт Олег Жданов. Впрочем, темпы наступления на опасных направлениях не снизятся. А вот на второстепенных локациях ситуация для россиян может застопориться.

Украина получила оружие для мощных ударов по России, и будет повторять атаки на ее военные объекты в глубине российской территории, считает авиационный эксперт Константин Криволап. Он назвал три группы целей, которые могут быть поражены.

Россия понесла самые большие потери в боеприпасах за всю полномасштабную войну, считают в разведке Британии. Потери скажутся на снабжении российских оккупантов в Украине.

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