Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп

Если Украина получит разрешение бить ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь территории России, будет поражен ряд важных объектов, отметил Давид Шарп.

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Украине нужна системная военная помощь от Запада, нельзя допустить задержек поставок вооружений – Шарп / Коллаж: Главред

Украина активно работает над переносом войны в Россию, чтобы обеспечить свою безопасность. Удары по вражеским арсеналам показали уверенную способность Сил обороны проводить результативные атаки вглубь российской территории даже в условиях ограниченных военных возможностей по дальнобойным вооружениям.

Пока украинская армия уничтожала российские склады, в стране-агрессоре России решили в рамках испытаний проверить возможности своего ядерного оружия, которым Кремль в качестве "последнего аргумента" постоянно пытается пугать Украину и Запад. Выяснилось, что тот самый Сармат взорвался в шахте и так и не взлетел. Спутниковые снимки провальных испытаний облетели весь мир, а у Путина не смогли придумать аргументов, чтобы объяснить инцидент.

В интервью Главреду израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, как удары по военным арсеналам РФ отразятся на ситуации на фронте, оценил объемы потерянных россиянами боеприпасов в результате удара по Торопцу, раскрыл, как Украина могла бы применить по России дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS, прокомментировал неудачные испытания ракеты Сармат и объяснил, что нужно ВСУ для проведения успешных оборонительных и наступательных операций.

Израиль с 23 сентября проводит военную операцию против Хезболлы в Ливане. Могли бы вы рассказать, что происходит в рамках конфликта, и чего следует ожидать в дальнейшем?

Происходит много чего интересного. Главное – израильское правительство в последние недели на официальном уровне и на практике сместило акценты на поле боя с Газы на северный фронт. До этого на северном фронте шла ограниченная война низкой интенсивности, так называемый пинг-понг. Войну начала Хезболла, однако несмотря на отдельные удары, обе стороны демонстрировали желание держать конфликт в определенных рамках. В Хезболле считали, что Израиль опасается эскалации, а сама организация ощущала себя уверенно и думала, что именно она устанавливает рамки боевых действий.

До недавних событий потери Хезболлы в боевом составе были в 20 раз больше, чем у Израиля. Однако стратегически она много в чем выигрывала, потому что Израиль играл с ней на равных, но по своим правилам. Впоследствии израильское правительство решило вернуть в свои дома ранее эвакуированных жителей северных поселений, численность которых официально – 60 тысяч, а неофициально еще несколько десятков тысяч. Это подразумевает, в том числе, возможное дипломатическое урегулирование – реальное или фиктивное. Надеюсь, на фиктивное урегулирование никто не пойдет, хотя этого очень хотели бы Соединенные Штаты Америки. Однако реальное разрешение конфликта сложно представить без нанесения противнику тяжелейшего военного удара.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал, что ждет Россию, если Украина сможет бить по ней Storm Shadow и ATACMS:

Если нет желания идти на фиктивное урегулирование, то, вероятно, без такого удара по Хезболле не обойтись. Потому Израиль резко и начал менять правила игры и взял на себя инициативу: была проведена загадочная пейджерно-электронно-девайсная операция, которая стала настоящим шоком для Хезболлы и тяжелейшим ударом. Более 3 000 боевиков, что составляет 7-8% от ее личного состава первой линии, включая командиров, вышли из строя. Конечно, не все безвозвратно, многие вернутся, но операция стала показательной. Это привело к очень серьезной панике в Ливане, нарушении связи и веры в руководство Хезболлы. Далее Израиль ликвидировал начальника Генштаба организации – главного человека в военной иерархии Хезболлы вместе с бригадой специального назначения Радуан.

Ситуация стала развиваться. Наносятся очень серьезные удары. На днях с воздуха было поражено 1,5 тысячи целей, а в целом израильская армия нанесла еще больше ударов. Бьют точечно – туда, куда разведка указала на цели. Речь идет о домах, в которых хранилось оружие или где созданы стационарные пусковые установки. Причем в прямом смысле: крылатая или тяжелая ракета дальностью 100-120 километров размещается в доме, после чего снимается стенка, далее крыша, и ее запускают. А в это время в соседних комнатах живут люди, которые согласились на такой расклад и получают за это плату. Израиль уничтожает массу подобных целей.

Одна из раций Хезболлы, которая взорвалась во время инцидента / Википедия

Сейчас Израиль пошел очень далеко и показывает, что больше никаких опасений войны у него больше нет. Возможно, Израиль пойдет на большую войну, но может и отказаться от такого сценария. В любом случае это сигнал Хезболле: делайте, что хотите, а мы делаем, что считаем нужным – в зависимости от ваших шагов многое решится. Либо вы пойдете на попятную, либо все будет гораздо серьезнее.

Израиль наносит тысячу ударов, множество жителей Ливана эвакуируется по указанию израильской армии после того, как им приходят сообщения о том, что по их дому, или соседнему, будет нанесен удар, поскольку в нем хранятся боеприпасы. Впрочем, ливанцы и сами понимают, что происходит.

Также в рамках операции Израиль ликвидировал командующего всей ракетной составляющей Хезболлы – одного из высших чинов организации. Его ликвидировали прямо в Бейруте.

В целом, Израиль предпринял очень серьезные шаги. Налицо ступенчатая эскалация. Израильское правительство понимало, что вероятность большой войны резко повысилась и нужно делать выбор: пойти на большую войну здесь и сейчас или несколько позже, либо вообще ничего не начинать. Теперь происходят очень важные события, и все ключевое еще впереди.

Давайте теперь перейдем к войне России против Украины. Украинская армия в течение нескольких дней поразила 107-й и 23-й Главные ракетно-артиллерийские управления Минобороны РФ в Тверской области и арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае. В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что Россия утратила запас боеприпасов примерно на 2-4 месяца. По вашей оценке, как удары по российским военным арсеналам могут повлиять на ход войны?

Постоянные удары по важнейшим военным объектам противника – это признак системного подхода. Арсеналы и аэродромы во время войны являются абсолютно приоритетными объектами. Системный подход, который предполагает соответствующие результаты, может и должен влиять на ход войны. Однако результативность тактики зависит от того, насколько часто можно добиваться такого успеха, и на какие действия получится вынудить противника. В результате подобных ударов противник, к примеру, может разобрать крупные склады, разделить их на мелкие части и вывезти в разные стороны, чтобы отдалить от зоны поражения. И такие действия могут привести к тому, что содержимое складов сохранить удастся, но маневр резко усложнит логистику и приведет к трате серьезных ресурсов.

В общем, уничтожение боеприпасов – это подавление базовых основ, на которых зиждутся российские военные возможности. На складах могут храниться разные боеприпасы: для зенитных ракетных комплексов, ракетных комплексов Искандер, совершенно банальные мины для минометов, или же снаряды для ствольной артиллерии.

Как раз снаряды для ствольной артиллерии имеют огромное значение. Согласно открытой информации из серьезных источников, на первом взорванном складе в Торопце взлетело на воздух ориентировочно 750 тысяч разных снарядов. Это колоссальный ущерб. В рамках усиленных боевых действий россияне расходуют примерно 200 тысяч снарядов в месяц, что является очень интенсивным расходом. Потому и получается, что в результате удара по Торопцу уничтожена 3-4 месячная норма интенсивного расхода боеприпасов.

В Торопце взлетело на воздух оринтировочно 750 тысяч снарядов - Шарп / Соцсети

Причем у России нет колоссальных запасов боеприпасов на черный день. Не зря россияне массово закупались в Северной Корее. Принято считать, что они там купили ориентировочно 1,5-2 миллиона снарядов. Начальник ГУР Буданов даже говорил о том, что это серьезно повлияло на ход войны, поскольку северокорейские снаряды дали россиянам возможность выдержать войну на длинной дистанции, чтобы на протяжении долгого периода тратить большое количество снарядов и не ощущать ущемления.

Удары по военным арсеналам России должны сказаться на положении вещей в войне. Очевидно, что успешным был удар и по "Тихорецку". Как выяснили OSINT-аналитики, туда на поездах с Дальнего Востока доставлялось то, что привезли из Северной Кореи.

Давайте рассуждать следующим образом: сколько бы ни было у России снарядов, потеря сотен их тысяч, даже в течение полугода, вынудит ее использовать на 10-20% меньше боеприпасов на линии фронта. Это огромное достижение, которое позволит спасти жизни украинских военных, ослабит наступательные операции российской армии, позволит украинцам более успешно обороняться, и, может быть, даже наступать. Поэтому точечные успехи имеют огромное значение.

Если украинцам удастся и в дальнейшем реализовывать такой системный подход, то можно будет говорить о более глубоком и продолжительном влиянии на войну. Все будет зависеть от результатов. Военные арсеналы и аэродромы должны быть приоритетными целями, а Украина достает своим оружием до объектов, которые расположены на территории Российской Федерации. Украинские удары по российским арсеналам – прекрасный пример того, в каком именно направлении нужно двигаться и прогрессировать.

Системность и постоянство – основа основ, а точечный успешный результат тоже важен. Если нет системности, влияние ударов на общий ход войны снизится. Такой принцип актуален и для Израиля: операция с пейджерами и рациями важна и стратегически успешна, но если мало пользоваться ее плодами, результат будет хуже запланированного.

Повлияют ли удары по российским военным арсеналам на снижение темпов наступательных операций на Донбассе?

Если противник ввел лимиты на расходы боеприпасов и стал намного меньше стрелять там, где идут основные боевые действия, тогда можно говорить, что удары по российским арсеналам действительно оказали нужное влияние. Но видим ли мы это? Вопрос нужно задавать украинским военным.

Я предполагаю, что российское командование будет готово ввести лимиты на второстепенных участках фронта, но сделает все, чтобы не пострадали главные участки фронта. И не удивлюсь, если россияне сейчас, чтобы добиться успехов, потратят большое количество снарядов, в результате чего примерно через 3 месяца столкнутся с серьезными проблемами. Исключать этого нельзя.

Если бы было уничтожено очень много снарядов, у россиян не было бы другого выхода, кроме как ввести лимит. К слову, летом 2023 года у них были серьезные лимиты на боеприпасы, о чем говорил даже Путин. Чтобы этого добиться, нужно использовать системный подход и поражать цели противника. Несомненно, такие действия дадут результат. Но сейчас делать выводы еще рано.

Как может измениться ситуация в войне, если США и Британия все-таки разрешат Украине наносить удары своими вооружениями вглубь территории России?

На мой взгляд, есть неплохие шансы на то, что американцы одобрят использование Украиной ракет Storm Shadow по России. По ракетам ATACMS, похоже, ситуация выглядит иначе. Я не верю, что будет публичное решение о разрешении. Впрочем, это не важно, ведь главное – результат. К тому же, как всегда все сольется в прессу, и когда полетит первая ракета, все станет понятно. Россияне покажут обломки и другие элементы.

Мне сложно представить, что администрация Байдена даст Украине разрешение на применение ATACMS по России до президентских выборов в США. До выборов главный принцип – не навреди победе собственной партии. После выборов шансы возрастут, причем вне зависимости от того, кто победит. При этом у Байдена будут развязаны руки и он сможет сделать то, что посчитает необходимым.

Насколько я понимаю, любое разрешение на применение Storm Shadow и ATACMS будет связано с ограничениями. Вот украинцы собственными средствами поражения наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам на территории России, но очевидно, что иностранным оружием по таким целям бить не разрешат. В этом я на сто процентов уверен. По крайней мере, по ситуации на сейчас. Потому что американцы считают подобного рода удары вредными и не раз говорили об этом украинцам как в кулуарах, так и публично.

У Украины неплохие шансы получить разрешение на удары Storm Shadow по России, считает Давид Шарп / Инфографика Главреда

Здесь, в первую очередь, нужно знать, по каким объектам разрешат наносить удары, чтобы не гадать и выдавать желаемое за действительное. Если в рамках международного права можно будет наносить удары неограниченного характера – это один эффект, а в случае, когда рисуют, к примеру, лишь 20 военных объектов, которые можно поразить, эффект будет совсем другой. Не знаю, какие цифры могут быть в таком списке, ведь мы видим, как действуют на Западе – осторожно и с опаской.

Также интересно, на какой дальности Украина сможет наносить свои удары. Дальность ATACMS – 300 километров. Вопрос ее применения упирается в отсутствие разрешения. Ракету можно запустить с нескольких десятков километров так, чтобы не подвергаться риску от линии границы или линии боевого противостояния. Можно эффективно работать на дальности 250 километров. На таком расстоянии есть немало "жирных" и интересных целей. На полосах аэродромов могут оказаться и российские самолеты.

Что касается Storm Shadow, тут тоже интересная ситуация. Во-первых, у таких ракет проникающая боеголовка и для некоторых целей она не совсем подходит. Но при желании все же можно ударить, например, по самолету на взлетной полосе. Во-вторых, подлетное время Storm Shadow дольше, поэтому цели, такие как те же самолеты на взлетных полосах, могут успеть уйти от удара.

Есть еще один любопытный момент, но такие рассуждения уже больше из разряда фантастики. Украина получила Storm Shadow, оригинальная версия которой имела дальность 550 километров. Непонятно, был ли урезан боевой радиус ракеты, но до сих пор мы не видели ее применения на 550 км. Если гипотетически предположить, что версия Storm Shadow, которую дали Украине, оригинальная и не урезанная, а разрешения на удары по ряду российских военных объектов получено, появится возможность наносить удары вглубь России на дальность не 270, а 500 км. Но это лишь предположения.

В любом случае, если Украине дадут даже ограниченное право на применение по России сначала Storm Shadow, а потом и ATACMS, будут определенные результаты. Тогда украинцы наверняка поразят ряд важных объектов на российской территории. России придется нести потери, а какие-то объекты убирать или лучше защищать.

Ракетами ATACMS можно работать на дистанции 250 км по территории РФ - Шарп / Инфографика Главреда

Впрочем, было бы неправильно говорить, что такие удары приведут к перелому в войне. Конечно, Украина получит дополнительный козырь, достигнет успехов и создаст проблемы России. Но для достижения значительного успеха должна сработать совокупность разных факторов.

Тем не менее, факт о того, что важные объекты на территории России, даже не совсем военные, в зоне досягаемости таких ракет, станет для россиян холодным душем. Когда Россия решит ударить по объектам в Украине в глубине территории или по гражданской и энергетической инфраструктуре, то будет понимать, что в ответ тоже может прилететь в какое-то очень интересное место. Ведь вдруг украинцы нарушат запрет или табу внезапно снимут. И важно, что этот момент должен стать определенным фактором, который будет сдерживать Россию.

На днях OSINT-аналитики сообщили, что Россия провела неудачные испытания ракеты Сармат, которая способна нести ядерный заряд. Та самая ракета, применением которой угрожали замглавы Совбеза РФ Медведев и председатель Госдумы Володин. Причем, как сообщают, это уже четвертое неудачное испытание. Какие следует сделать выводы из этого события?

Если испытания Сармата и были, то они точно провалились. Нет никаких сомнений в неудаче. Сармат – сырой продукт, это не ракета, которая давным-давно стоит на вооружении и уже отработана. Ракета еще в процессе разработки, но уже, судя по заявлением, поставлена на боевое дежурство.

Ранее мы видели на примере той же ракеты Булава, что у россиян очень серьезные проблемы с испытаниями вооружений. Напрашивается вывод, согласно которому у россиян не все хорошо с культурой производства и в ядерных силах. Было бы удивительно, если бы было все в порядке. Ведь армия России в 2022 году начала большую войну с Украиной со стратегическим замыслом и уровнем подготовки, которые и близко не соответствовали высоким стандартам военного дела.

Учитывая проблемы России, не стоит удивляться тому, что Ракетные войска стратегического назначения (РСВН, ядерные силы) – далеко не островок благополучия внутри далекой от совершенства российской армии. Но несмотря на очевидные трудности, на Западе прекрасно понимают, что у россиян есть значительный ядерный арсенал в виде негодного хлама.

Что известно о ракете Сармат / Инфографика: Главред

Способна ли Россия применить ядерное оружие?

На Западе полагают, что способна. Проблема в том, что ядерная война – страшная штука. Даже когда шансы на начало такой войны мизерные, ее настолько боятся, что рисковать не готовы. Мы отчетливо это видим на примере политики США и других стран. Запад не готов к риску даже тогда, когда Россия откровенно блефует.

Сама Россия прекрасно понимает свою слабость как с конвенциональной, так и с неконвенциональной точки зрения. Но ядерный кнут – огромная угроза: даже если он наполовину небоеспособный или значительную его часть можно уничтожить превентивным ударом, все равно дальнейший ход событий будет прискорбным.

Проблемы России с ядерным оружием – утешают и радуют западный мир, но это не приводит к тому, чтобы кто-то из тех фигур, которые принимают решения, отбросили все страхи перед российским ядерным потенциалом и действовали решительно.

Как в дальнейшем могут развиваться события в рамках войны России против Украины? Чего следует ожидать?

Здесь сложно что-либо сказать. К примеру, бывают такие договоренности, которые являются тайной за семью печатями – это возможность какого-нибудь политического урегулирования. Чтобы оно состоялось, одна из сторон должна пойти на серьезный шаг и поступиться своими принципами. Грубо говоря, капитулировать. Либо обе стороны должны пойти на серьезные уступки, причем очень болезненные для каждой из них – не односторонняя капитуляция, а болезненный компромисс. Причем непонятно, к чему такой компромисс приведет в будущем.

Однако такие сценарии неприемлемы ни для Украины, ни для России. Путин и вовсе выдвигает поразительные ультиматумы, требуя незахваченные части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Впрочем, история нас учит тому, что происходят разные неожиданности. Один из примеров – ирано-иракская война, которую многие сравнивают с российско-украинской войной. В случае Ирана и Ирака все было настолько неожиданно, что даже спецслужбы заинтересованных стран не знали о тайных переговорах между Тегераном и Багдадом. Непримиримые враги взяли и заключили мирное соглашение.

У России проблемы с ядерными ракетами, но Запад все равно ее опасается - Шарп / ua.depositphotos.com

Очень важным моментом станет и результат выборов президента США. Непонятно, что будет, если президентом станет Трамп. Сейчас его заявления не внушают оптимизма для сторонников Украины, но одно дело, когда ты в оппозиции, а другое – когда приходишь к власти, а предвыборная борьба тебя ни к чему не обязывает. Многое будет зависеть и от команды, которая будет рядом с Трампом.

Кроме того, непонятно, каким президентом может стать Камала Харрис. Она продолжатель политики Байдена, но поди узнай, каким будет этот курс: немного хуже для Украины или несколько лучше.

Важно также понимать, что итоги президентских выборов в США повлияют и на события на Дальнем и Ближнем Востоке. Поэтому с политической точки зрения никаких категорических выводов пока нельзя делать.

По вашей оценке, какие события должны произойти, чтобы Украина достигла своих целей на поле боя?

Многое зависит от политических решений на Западе и в Украине. Безусловно, Украина в военном плане нуждается в большей помощи от Запада. Помощь должна быть качественной и в нужных объемах. Ни в коем случае не допустимы перебои с военной поддержкой, как было с пакетом помощи, который завис в Конгрессе. Когда я говорю об увеличении помощи, то подразумеваю не что-то из области фантастики, вроде передачи 100 истребителей F-35, а увеличение объемов поддержки на системном уровне. Этого можно достичь, если после выборов президента и Конгресса американцы осознают важность проблемы.

Украине не дадут бить по России ракетами ATACMS до выборов президента США, но потом у Байдена фактически будут развязаны руки - Шарп / ua.depositphotos.com

Не стоит надеяться, что в США станут считать российско-украинскую войну своей войной. Такого подхода придерживаются разве что страны Балтии и иногда Польша. Однако можно надеяться на увеличение американской помощи и более грамотного ее планирования. Тогда у Украины будет серьезный запас прочности. Но если ситуация с американской военной поддержкой ухудшится, будут и проблемы с запасом прочности.

В военном и военно-политическом плане многое зависит и от самих украинцев. В компетенции Украины – комплектация армии, своевременное принятие решение, комплектование бригад и другие военные вопросы. Это кардинально важные решения, в которые не вмешиваются ни Брюссель, ни Вашингтон.

Украинские военные и источники признают, что меры, связанные с мобилизацией, были запоздалыми. Если бы решения были приняты на 7 месяцев раньше, возможно, результаты на поле боя были бы другими. Украине есть над чем работать в плане планирования, наступательных операций, кадровых назначений и боевой подготовки. Мои слова базируются на мнении уважаемых мною украинских источников.

Контрнаступление 2023 года по объективным и субъективным причинам не увенчалось успехом. И если есть желание и планы провести повторное наступление, должны быть сделаны выводы. Необходимое условие для успешных оборонительных и наступательных операций – поставки вооружений со стороны Запада в нужных объемах. Сверхважной составляющей является и предоставление необходимых разрешений на использование переданных вооружений.

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп – израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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