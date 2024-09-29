Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

В случае оккупации врагом Угледара возникает одновременная угроза для Днепра и Запорожья, заявил в эфире ТСН генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Цель врага - перерезание логистики для ВСУ и продвижение РФ на запад. То есть речь идет об усилении наступления на одном из направлений, уточнил Романенко.
"Захватив Угледар, россияне смогут продолжить продвижение к крупным городам. Сначала продвижение на этом направлении будет иметь только оперативное значение, а дальше может перерасти в стратегическое. С военной точки зрения - это определенные направления и территории, и ситуация может ухудшаться", - сказал он.видео дня
Угледар - ситуация на фронте
Напомним, Россия перебрасывает силы, чтобы захватить Угледар Донецкой области. Вокруг города сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов.
Оккупация Угледара будет стоить РФ жизней тысяч солдат и единиц техники. За два года боев в Угледаре ВСУ уже уничтожили примерно две бригады техники - то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
К слову, 25 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против нее - Forbes
- Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно
- Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то произошло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред