Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

Оперативное значение продвижения оккупантов в Угледаре может перерасти в стратегическое.

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На Угледарском направлении продолжаются бои / Коллаж Главреда. Фото Главреда, Минобороны РФ

В случае оккупации врагом Угледара возникает одновременная угроза для Днепра и Запорожья, заявил в эфире ТСН генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Цель врага - перерезание логистики для ВСУ и продвижение РФ на запад. То есть речь идет об усилении наступления на одном из направлений, уточнил Романенко.

"Захватив Угледар, россияне смогут продолжить продвижение к крупным городам. Сначала продвижение на этом направлении будет иметь только оперативное значение, а дальше может перерасти в стратегическое. С военной точки зрения - это определенные направления и территории, и ситуация может ухудшаться", - сказал он. видео дня

Угледар - ситуация на фронте

Напомним, Россия перебрасывает силы, чтобы захватить Угледар Донецкой области. Вокруг города сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов.

Оккупация Угледара будет стоить РФ жизней тысяч солдат и единиц техники. За два года боев в Угледаре ВСУ уже уничтожили примерно две бригады техники - то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

К слову, 25 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Угледар - что известно о городе / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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