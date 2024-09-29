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Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

Яна Ставская
29 сентября 2024, 12:55
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Белый дом очень осторожен из-за действий Трампа, считает Чернев.
Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось
США близки к предоставлению разрешения на удары вглубь РФ / Коллаж Главреда: Фото: скриншот видео, Википедия

США могут одобрить разрешение Украины бить дальнобойным оружием по РФ уже после президентских выборов, допустил в эфире телемарафона замглавы комитета по вопросам нацобороны Егор Чернев.

Чернев отметил, что на сегодня Штаты, особенно Администрация Байдена, очень осторожны с учетом предвыборной гонки с Трампом.

"Я не верю, что они сделают какие-то резкие шаги до выборов - на сегодня они очень осторожны. И в частности Байден - как представитель демократов - не хочет давать каких-то поводов для спекуляций Трампа. Поэтому до выборов, я думаю, что нам вряд ли что-то дадут", - высказался он.

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Чернев напомнил, что в Британии прогнозировали выдачу такого разрешения "до зимы", однако сам депутат надеется на более быстрое решение.

По словам Чернева, решение о разрешении на глубокие удары уже якобы было принято США.

"Решение уже было принято, но что-то произошло. Я от своих друзей-конгрессменов знаю, что решение уже было на столе... Что-то произошло - то ли РФ под давлением сделала какой-то шаг назад, и поэтому США не предоставили нам разрешение. Здесь можем только гадать. Все равно разрешение на столе. Но пока решение не принято. Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. Но после - достаточно вероятно", - отметил он.

Кто такой Егор Чернев?

Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

Дальнобойные удары по РФ - главное

Между США и Британией продолжаются напряженные разговоры по поводу разрешения Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Белый дом все еще боится "эскалации" и пересечения так называемых красных линий Москвы.

Союзники Америки тем временем пытаются всячески подтолкнуть Администрацию Байдена решить этот застопорившийся вопрос как можно скорее.

На фоне слухов о том, что США все-таки могут снять ограничения, в Вашингтон отправился украинский президент Владимир Зеленский.

Украина неоднократно подчеркивала, что не собирается применять дальнобойное западное оружие по гражданским объектам РФ — только по военным, чтобы лишить оккупантов наступательного потенциала и уменьшить потенциал ВКС РФ по дальнобойным ракетным ударам по украинским гражданским городам.

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