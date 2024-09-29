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Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Алексей Тесля
29 сентября 2024, 11:34
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Дональд Трамп не поднимал этот вопрос во время встречи с ним, подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский, Джонсон
Владимир Зеленский прокомментировал заявление Майка Джонсона / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Вопрос увольнения украинского посла в США Оксаны Маркаровой можно обсуждать только со спикером украинского парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику украинского дипломата со стороны спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

"Я - президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением", - заявил президент в эфире Fox News.

Глава государства обратил внимание на то, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не поднимал этот вопрос во время встречи с ним и не касался темы поездки украинского президента в Пенсильванию на оборонный завод.

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Зеленский пояснил, что посетил Пенсильванию и Юту, и эти визиты не касались выборов в США и добавил, что не хочет, чтобы Украину втягивали в избирательный процесс в США.

Скандальное заявление Майка Джонсона

Ранее Джонсон пожаловался Владимиру Зеленскому на посла Украины в США Оксану Маркарову и потребовал ее увольнения из-за якобы вмешательства в выборы.

Причиной тому был визит Зеленского на завод в Пенсильвании, который организовала Маркарова. Джонсону не понравилось, что президента Украины сопровождали представители Демократической партии США.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

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