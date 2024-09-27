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Выборы в США: что будет ждать Украину в случае победы Трампа или Харрис - Розумный

Юрий Берендий
27 сентября 2024, 18:32
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Существует сразу несколько сценариев дальнейших действий кандидатов в президенты США после их победы на выборах, отметил политический эксперт.
Выборы в США: что будет ждать Украину в случае победы Трампа или Харрис - Розумный
Что изменится для Украины после выборов в США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы, основными кандидатами которых являются нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Политический эксперт Максим Разумный во время чата на Главреде поделился своим взглядом на возможные последствия для Украины в случае победы каждого из них.

По его мнению, трудно определить, кто из них будет более благоприятным для Украины, поскольку Трамп - непредсказуемый политик, а Харрис, вероятно, будет действовать с осторожностью и без резких изменений. Скорее всего, ее политика будет ориентирована на сохранение статус-кво, а замораживание конфликта может стать основным сценарием.

"Трамп может вести себя по-разному. Но то, что он не будет добиваться полного быстрого поражения Путина, это однозначно. Он будет пытаться каким-то образом угодить Путину, помочь ему "сохранить лицо". Здесь все будет зависеть от того, какие обещания даст Трамп, как быстро он готов снять все ограничения и предостережения против России", - сказал эксперт.

Разумный добавил, что если Трамп обещает восстановление отношений с Россией, это может привести к тому, что Путин прекратит войну, будет делать символические шаги для примирения, попытается реабилитироваться на международной арене и предложит "начать все с чистого листа".

"Что для нас это означает? Нам это даст определенную передышку. Перед ними откроется путь Финляндии после 1945 года", - отметил он.

В таком случае Украина может оказаться на периферии интересов обоих кандидатов, но эти варианты остаются гипотетическими, поскольку результаты выборов еще трудно предсказать.

"А еще более гипотетические - что будет после: кто признает результаты, в какое русло пойдет внутренний гражданский конфликт в США, что на этом фоне возникнет, с какими трудностями столкнется новая американская администрация. То есть будет много неизвестных. И, к сожалению, украинский вопрос стоит в зависимости от всех этих вещей", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Выборы в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи с Владимиром Зеленским, вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис подтвердила готовность США продолжать поддержку Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, выразил желание достичь мира в войне в Украине, заявив, что стремится положить конец "этому ужасу". Его заявление прозвучало в ответ на критику вице-президента Камалы Харрис, которая охарактеризовала подход Трампа как "предложение капитуляции".

Во время дебатов кандидатов в президенты США Трамп уклонился от прямого ответа относительно войны в Украине, зато Харрис выразила четкую поддержку Киеву.

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