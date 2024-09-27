Выборы в США: что будет ждать Украину в случае победы Трампа или Харрис - Розумный

Существует сразу несколько сценариев дальнейших действий кандидатов в президенты США после их победы на выборах, отметил политический эксперт.

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Что изменится для Украины после выборов в США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы, основными кандидатами которых являются нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Политический эксперт Максим Разумный во время чата на Главреде поделился своим взглядом на возможные последствия для Украины в случае победы каждого из них.

По его мнению, трудно определить, кто из них будет более благоприятным для Украины, поскольку Трамп - непредсказуемый политик, а Харрис, вероятно, будет действовать с осторожностью и без резких изменений. Скорее всего, ее политика будет ориентирована на сохранение статус-кво, а замораживание конфликта может стать основным сценарием.

"Трамп может вести себя по-разному. Но то, что он не будет добиваться полного быстрого поражения Путина, это однозначно. Он будет пытаться каким-то образом угодить Путину, помочь ему "сохранить лицо". Здесь все будет зависеть от того, какие обещания даст Трамп, как быстро он готов снять все ограничения и предостережения против России", - сказал эксперт.

Разумный добавил, что если Трамп обещает восстановление отношений с Россией, это может привести к тому, что Путин прекратит войну, будет делать символические шаги для примирения, попытается реабилитироваться на международной арене и предложит "начать все с чистого листа".

"Что для нас это означает? Нам это даст определенную передышку. Перед ними откроется путь Финляндии после 1945 года", - отметил он.

В таком случае Украина может оказаться на периферии интересов обоих кандидатов, но эти варианты остаются гипотетическими, поскольку результаты выборов еще трудно предсказать.

"А еще более гипотетические - что будет после: кто признает результаты, в какое русло пойдет внутренний гражданский конфликт в США, что на этом фоне возникнет, с какими трудностями столкнется новая американская администрация. То есть будет много неизвестных. И, к сожалению, украинский вопрос стоит в зависимости от всех этих вещей", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи с Владимиром Зеленским, вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис подтвердила готовность США продолжать поддержку Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, выразил желание достичь мира в войне в Украине, заявив, что стремится положить конец "этому ужасу". Его заявление прозвучало в ответ на критику вице-президента Камалы Харрис, которая охарактеризовала подход Трампа как "предложение капитуляции".

Во время дебатов кандидатов в президенты США Трамп уклонился от прямого ответа относительно войны в Украине, зато Харрис выразила четкую поддержку Киеву.

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