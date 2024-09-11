'Сфальсифицированное шоу': Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в новых теледебатах со своей оппоненткой Камалой Харрис. По его мнению, дебаты он выиграл, поэтому не видит смысла снова встречаться в таком формате. Об этом сообщило CNN.
Дональд Трамп сразу попытался превратить дебаты с Камалой Харрис в победу. По его словам, "это были лучшие дебаты, которые я когда-либо имел лично".
Также скандальный политик отметил, что Харрис стремится провести второй этап дебатов, поскольку якобы "проиграла первый". Однако Трамп не уверен, стоит ли ему участвовать в этом.
"Я должен подумать об этом, но если вы выиграете дебаты, я думаю, что, возможно, мне не стоит этого делать. Зачем мне проводить еще одну дискуссию? Она сразу сказала: "Мы хотим еще". Знаете, это то, что происходит, когда ты проигрываешь, ты немедленно хочешь нового боя", - заявил Трамп.
Кроме этого, кандидат в президенты США уверен, что дебаты были "сфальсифицированы". Он обвинить Харрис в том, что она якобы получила вопросы заранее перед президентскими дебатами на ABC.
"У них было сфальсифицированное шоу с кем-то, у кого, возможно, даже были ответы. Честно говоря, я наблюдал за ее разговором, и я сказал, что она, кажется, очень хорошо знакома с вопросами", - безосновательно предположил Трамп.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Дебаты Трампа и Харрис - главное
Напомним, в США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, где обсуждались важные темы, в частности война в Украине. Представительница Демократической партии Камала Харрис четко заявила о поддержке Киева. Трамп, представляя Республиканскую партию, дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о войне, отметив лишь, что в интересах Америки, чтобы эта война закончилась.
Политолог Петр Олещук считает, что дебаты завершились с преимуществом для Камалы Харрис. Дональд Трамп, по его словам, столкнулся с трудностями в адаптации к новому оппоненту.
Также политолог Петр Олещук отметил, что на президентских дебатах в США 11 сентября не прозвучало ничего нового относительно Украины. Для обоих кандидатов - Трампа и Харрис - российско-украинская война остается "дополнительным" вопросом, а поддержка Харрис со стороны Путина - лишь "игра".
Как сообщал Главред, предыдущие дебаты Трампа с Байденом состоялись 27 июня. Они закончились для демократов настолько плохо, что Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке.
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