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Узнают Байден, Трамп и Харрис: Зеленский анонсировал план победы для Украины

Алексей Тесля
8 сентября 2024, 21:21
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Украина уже начала работать над выполнением договоренностей с партнерами, говорит президент.
Зеленский, Байден, Харрис
Владимир Зеленский представит украинский план в США / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, president.gov.ua, Facebook/KamalaHarris

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в ходе встречи с делегацией Конгресса США, в частности, говорили о плане победы для Украины.

Глава государства в своем вечернем видеообращении сообщил, что полностью все шаги плана украинская сторона предоставит президенту США Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камалле Харрис.

Он также уточнил, что Украина уже начала работать, чтобы выполнить все договоренности с партнерами, полученные на этой неделе, главным сейчас есть максимально укрепить позиции украинцев, защиту украинских населенных пунктов от российского террора.

видео дня

"Сегодня уже начали работать, чтобы выполнить все договоренности с партнерами, которые мы получили на этой неделе. Заседание Рамштайн, встречи в Германии, встречи в Италии, отдельно министр обороны Украины и наши военные работали во Франции, в Британии, также в Германии. Очень рассчитываем на результат от разговора с министром обороны Соединенных Штатов постоянно", - сказал президент.

Он также напомнил, что на этой неделе провел важные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

По его словам, важнейшая задача - это больше возможностей нашим воинам на фронте на Покровском, Торецком, Кураховском направлениях.

Президент добавил, что "эта неделя дала новые договоренности по снарядам для Украины, по финансам для производства оружия, дронов и ракет в Украине. ПВО - неизменный приоритет. И мы продолжаем на всех уровнях убеждать партнеров в дальнобойности".

Глава государства поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине приближать безусловно необходимые шаги партнеров.

За объявленные шаги на заседании Рамштайн и за другую помощь, которая была согласована именно этой неделе президент отметил Германию, Америку, Британию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ранее в США анонсировали новый пакет помощи для Украины. Новый пакет военной помощи увеличит возможности закрыть потребности Украины.

Напомним, Джо Байден отреагировал на удар по Полтаве. Президент США осудил атаку по Полтаве и назвал ее ужасной. Но в США заявили, что не изменили свою политику в отношении ударов американским оружием вглубь РФ.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам. Он в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить боевые действия еще до нового года.

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