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"РФ не победит в войне": Байден отреагировал на удар по Полтаве, где погибли 53 человека

Алёна Воронина
4 сентября 2024, 11:47обновлено 4 сентября, 12:56
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Байден осудил атаку по Полтаве и назвал ее ужасной. Но в США заявили, что не изменили свою политику в отношении ударов американским оружием вглубь РФ.
Джо Байден, удар РФ по Полтаве
Байден отреагировал на удар России по Полтаве, где погибли 53 человека/ коллаж: Главред, фото: Белый дом, ГСЧС в Полтавской области

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по учебному заведению и больнице в Полтаве 3 сентября. Он подчеркнул, что осуждает эту атаку.

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Оно является трагическим напоминанием о продолжающихся и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину, в частности предоставлять системы ПВО и средства, которые нужны нашему государству для защиты от страны-агрессора России.

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"Не ошибайтесь: Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты поддерживают их", - добавил президент США.

США не изменили свою позицию относительно ударов вглубь РФ

Однако в США заявили, что после удара РФ по Полтаве они не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям в глубине территории страны-агрессора России. Об этом заявил представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер во время брифинга.

"Относительно нашей политики в отношении ударов (по целям в России, - ред.) на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений о каких-либо изменениях в нашей политике", - сказал он.

Но он добавил, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут вместе с международными союзниками и партнерами обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября - что известно

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара погибли 52 человека и более 200 получили ранения. Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Произошло частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Позже Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Полтаве. Он отметил, что ранения получил 271 человек. Президент подчеркнул, что спасатели и медики делают все возможное для того, чтобы спасти как можно больше жизней.

Напомним, в Украине приняли важное решение по защите личного состава после удара по Полтаве. Военное руководство государства усилит меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах.

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