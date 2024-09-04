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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку: что известно

Алёна Воронина
4 сентября 2024, 08:52обновлено 4 сентября, 09:22
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Заявление чиновника об отставке рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Facebook Стефанчук

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

Соответствующее заявление поступило в Верховную Раду. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук.

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Заявление Дмитрия Кулебы об отставке
Заявление Дмитрия Кулебы об отставке/ Facebook Стефанчук

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Массовые отставки в правительстве - что известно

Ранее сообщалось, что 3 министра подали заявления об увольнении. В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке сразу трех действующих министров и главы Фонда госимущества, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Так, заявления поступили от:

  • Александра Камышина, Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
  • Дениса Малюськи, Министра юстиции Украины
  • Руслана Стрельца, Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • Также заявление об увольнении подал Виталий Коваль, Председатель Фонда государственного имущества Украины.

Стефанчук отметил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

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