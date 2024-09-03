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В Украине приняли важное решение по защите личного состава после удара по Полтаве

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2024, 23:34
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Военное руководство государства усилит меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах.
удар по Полтаве
Командование приняло решение по безопасности после удара по Полтаве / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами Искандер по Полтаве. Враг ударил по военному учебному заведению. Военное руководство государства приняло важное решение об усилении защиты личного состава на объектах. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

Командование Сухопутных войск проводит свое расследование, чтобы понять, было ли сделано все возможное для защиты жизни и здоровья военнослужащих. К тому же нужно выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной опасности.

"Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих. Это война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу. Искренне сочувствуем всем, кто потерял родных, разделяем горе близких. Сделаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых ... Мероприятия по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей. Вместе с военным руководством государства призываем международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ", - говорится в сообщении.

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Искандер инфографика
Что известно об ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удар по Полтаве - главные новости

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 200 раненых.

Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Есть частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов.

По состоянию на 15:00 3 сентября стало известно, что благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.

Позже Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву. Тревога накануне удара была объявлена именно из-за угрозы баллистики, однако проблема в том, что долетает она за несколько минут в приграничные с РФ области.

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