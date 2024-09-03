'Люди до сих пор под завалами': Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Полтаве

Владимир Зеленский отметил, что по обновленным данным в результате российского удара по Полтаве погиб 51 человек, еще 271 - ранен.

https://glavred.info/ukraine/lyudi-do-sih-por-pod-zavalami-zelenskiy-raskryl-posledstviya-udara-rf-po-poltave-10594001.html Ссылка скопирована

Количество погибших и раненых растет - под завалами до сих пор есть люди / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/MNS.GOV.UA/

Спасательные работы в результате ракетного удара РФ по Полтаве до сих пор продолжаются. Известно, что под завалами до сих пор находятся люди. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, к ликвидации последствий российского обстрела привлечены все службы.

"По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, поддерживает. Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди", - отметил он. видео дня

Президент подчеркнул, что спасатели и медики делают все возможное для того, чтобы спасти как можно больше жизней.

"По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства этой трагедии. Этот удар россияне осуществили двумя баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное - каждую деталь - должны установить и проверить в ходе расследования", - резюмировал Зеленский.

Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удар по Полтаве 3 сентября - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, что привело к гибели по меньшей мере 51 человека. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Хотя в сети появлялись слухи, что удар произошел во время построения на плацу Института связи, эта информация не соответствует действительности.

После удара 3 сентября спасатели не могли немедленно начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог. Об этом сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин.

В результате удара ракеты попали в учебное заведение и больницу в Полтаве. Количество погибших и раненых резко возросло. Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что по состоянию на 16:15 погибло по меньшей мере 47 человек, а 206 получили ранения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред