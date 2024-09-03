В одну из больниц во Львове пришла посылка с минами: пациентов эвакуировали

Вечером, 3 сентября, в больницу Святого Луки поступила опасная посылка. В коробке было несколько противотанковых мин. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Пациентов и медицинский персонал больницы сразу же эвакуировали.
"На месте работают все соответствующие службы. Дело будут расследовать правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Также эту информацию официально подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.
"Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами похожими на противотанковые мины. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности. Выясняем обстоятельства", - написал он.
Львов - последние новости
Напомним, ранее во Львове в День Государственного флага во время акции в поддержку пленных украинских защитников и пропавших без вести, во время исполнения гимна, одна из присутствующих отказалась вставать и показала активистам неприличный жест - средний палец.
После этого Лидия ушла с места инцидента и спряталась в помещение областной администрации.
В комментарии "УП. Жизнь" директор Департамента коммуникации и внутренней политики Львовской ОГА Юрий Горун сообщил, что Лидия Данько действительно была работницей органа власти с 2017 года, но после скандала, с 24 августа 2024-го года, там уже не работает.
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