УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Бездомные Сибири и "Африканский корпус": кого РФ мобилизует для войны

Степан Гафтко
2 сентября 2024, 21:57
57
Для войны в Украине российские власти мобилизуют все возможные ресурсы и даже бездомных, которые редко возвращаются, ведь они "расходный материал".
Бездомные Сибири и 'Африканский корпус': кого РФ мобилизует для войны
Мобилизация в России / коллаж: Главред, фото: Википедия

Российские власти, понимая всю сложность ситуации в войне против Украины, а также испытывая нехватку ресурсов, мобилизуют на фронт бездомных из Сибири, а также выходцев из других, в частности, бедных стран. Об этом сообщают источники проекта Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Как заявляют журналисты, военное руководство РФ ищет новых так называемых военных по всей Сибири и Дальнем Востоке РФ, отправляет их на фронт. Практически никто из таких мобилизованных не возвращается с войны.

видео дня

Как говорят волонтеры и руководители приютов для бездомных, военкомы часто и регулярно наведываются в их заведения и забирают на войну большое количество людей.

В частности волонтер приюта в пригороде Ангарска, промышленного города в Иркутской области, отметила, что в 2023 году вербовщики "приходили к нам почти ежемесячно с листовками, которые призывали людей подписывать контракты".

"Конечно, эти дураки соблазнились [на зарплату по контракту]", - рассказала она, имея в виду бездомных обитателей приюта.

В Иркутской области в одном из крупных поселков размещена реклама, в которой предлагают здоровым мужчинам идти на военную службу по контракту. Министерство обороны РФ предлагает взрослым мужчинам единовременную выплату в размере 400 000 рублей (4 388 долларов США), а также ежемесячные выплаты в размере 210 000 рублей (2 304 доллара США) и другие льготы. Если продлить контракт более чем на один год, то это приносит дополнительный бонус в размере 195 000 рублей ($2 139).

Кроме того, аналитики отмечают, что в войне против Украины россияне активно используют иностранных наемников, преимущественно это добровольцы из бедных стран, таких, как Куба, африканские и страны Дальнего Востока.

Против ВСУ воюет также "Африканский корпус".

Что такое Африканский корпус войск РФ

Африканский корпус - вооруженное военное формирование, созданное из выходцев из стран Африки и бывших участников ЧВК "Вагнер" в декабре 2023 года.Подконтрольно Министерству обороны России и находится под руководством заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Это формирование стало преемником ЧВК "Вагнер", которая ранее действовала в разных странах Африки. Целью образования является распространение, закрепление и защита российского влияния в Африке. С мая 2024 года участвует в войне против Украины.

Война в Украине - последние новости

Напомним, россияне продолжают жесткое наступление на Покровскь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что именно битва за Покровск станет генеральной во всей кампании РФ, которая началась в 2022 году.

Также стало известно, что аналитики утверждают, что Россия может нанести следующий массированный ракетный удар по Украине уже в конце сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские союзники Украины утверждают, что Иран близок к тому, чтобы передать России новые баллистические ракеты, вероятно, после этого западные страны быстрее будут поставлять вооружение для ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Мобилизация в России
Реклама

Главное за день

В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

22:22 Украина
США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

22:02 Мир
"Мы завершим эту войну": у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

"Мы завершим эту войну": у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

21:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась 36771

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить «Ja Ja» - что это значит 24516

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что это значит

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы 6157

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает 4435

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

Последние новости

22:32

В Польше просят сбивать ракеты России: в НАТО резко отреагировали на это

22:22

В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

22:02

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

21:57

Бездомные Сибири и "Африканский корпус": кого РФ мобилизует для войны

21:34

"Мы завершим эту войну": у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
21:26

Атаки за 3 тысячи километров: названы цели дальнобойных ударов Украины по РФ

21:15

Когда ожидать следующий массированный ракетный удар от РФ: прогноз аналитиков

20:27

Нужно опередить РФ: Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины

20:12

Иран готовит крупную поставку баллистических ракет для РФ: в Bloomberg раскрыли угрозы

Реклама
20:11

Coca-Cola и 10 минут времени: способ, как быстро отмыть налет унитаза

19:56

В Польше открестились от слов своего же министра о сбитии ракет РФ

19:36

Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд

19:30

Атака ракетами и дронами: в КГВА назвали вероятные цели новых ударов РФ по Киеву

19:30

Путину грозит ультиматум от Украины, красные линии окончательно перечеркнутымнение

19:29

Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

19:22

Жестокие бои за Покровск: Мусиенко дал неутешительный прогноз на осень

19:14

Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября

19:10

График отключения света на 3 сентября: в какие часы не будет электроэнергии

18:45

Вредителей просто не станет: самые полезные цветы для красивого сада

18:42

Восстановление Чигиринской АЭС: Кошарная раскрыла, почему станция не нужна Украине

Реклама
18:40

2 очень сложных периода в сентябре: названы даты, когда нужно быть осторожнымиВидео

18:40

Ровенская АЭС была на грани: подробности одной из последних атак РФ на Украину

18:22

Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал самую "горячую" точку на фронте

18:07

Когда закончится война: военный назвал единственный способ остановить РФВидео

17:54

Массированная атака на Киев: почему РФ "засыпает" город ракетами - эксперты

17:33

Национальный кэшбэк стартовал в Украине: как получить до 3000 гривен в месяц

17:29

Перед визитом Гросси: Зеленский объяснил перспективы деоккупации ЗАЭС

17:26

Что нужно вынести из дома, чтобы избавиться от всего негатива - важные приметы

17:15

"Россияне будут шокированы": в ОП не исключают массированные удары вглубь РФ

16:59

Надо найти странный мешок за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

16:55

Риск того не стоит: какие вещи нельзя класть в стиральную машину

16:50

Церковный праздник 3 сентября: что запрещено делать в день мученицы Василисы

16:26

Детали стоимости строительства и ремонта дорог должны быть открыты – Госаудитслужба

16:12

Нефтебаза россиян в Пролетарске горела 9 дней, но обнаружен еще один очаг

16:01

"Украинцам надо думать, как выжить зимой": ограничения света будут 3-4 года - Кошарная

15:54

Приносят несчастье: какие вещи нельзя покупать на секонд-хенде

15:51

Харьков под обстрелом РФ: в городе серия мощных взрывов, есть раненые

15:51

В Ровно врачи онкоцентра устроили танцы на столах: руководство заведения увольняетсяВидео

15:44

Нацбанк намерен заменить все "копейки": что изменится для украинцев

15:37

"Будет тяжелая зима": эксперт призналась, как обстрелы ГЭС и ТЭС "ударят" по энергетике

Реклама
15:28

Прямо в день рождения: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

15:23

В ЕС требуют от Монголии ареста Путина по ордеру МУС: громкое заявление Брюсселя

15:03

Несмотря на членство в НАТО: Турция подала заявку на вступление в альянс БРИКС - СМИ

14:49

Магниты для удачи: 4 знака зодиака, которым везет от природы

14:48

Возвращение Гандальфа: сэр Иэн Маккеллен удивил заявлением

14:47

Приметы и суеверия здесь ни при чем: для чего нужно ставить соль на подоконник

14:35

"Паляница" ударила по Крыму в августе: все, что известно о ракете-дроне ВСУ

14:33

Почему не стоит выбрасывать черные бананы: рецепт, как испечь вкусный хлеб

14:22

Нардеп-беглец Дмитрук "засветился" в Лондоне: СМИ раскрыли, кто его сопровождаетВидео

14:01

Румыния одобрила передачу Украине системы Patriot: подробности

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять