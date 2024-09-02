Бездомные Сибири и 'Африканский корпус': кого РФ мобилизует для войны

Российские власти, понимая всю сложность ситуации в войне против Украины, а также испытывая нехватку ресурсов, мобилизуют на фронт бездомных из Сибири, а также выходцев из других, в частности, бедных стран. Об этом сообщают источники проекта Радио Свобода "Сибирь.Реалии".
Как заявляют журналисты, военное руководство РФ ищет новых так называемых военных по всей Сибири и Дальнем Востоке РФ, отправляет их на фронт. Практически никто из таких мобилизованных не возвращается с войны.
Как говорят волонтеры и руководители приютов для бездомных, военкомы часто и регулярно наведываются в их заведения и забирают на войну большое количество людей.
В частности волонтер приюта в пригороде Ангарска, промышленного города в Иркутской области, отметила, что в 2023 году вербовщики "приходили к нам почти ежемесячно с листовками, которые призывали людей подписывать контракты".
"Конечно, эти дураки соблазнились [на зарплату по контракту]", - рассказала она, имея в виду бездомных обитателей приюта.
В Иркутской области в одном из крупных поселков размещена реклама, в которой предлагают здоровым мужчинам идти на военную службу по контракту. Министерство обороны РФ предлагает взрослым мужчинам единовременную выплату в размере 400 000 рублей (4 388 долларов США), а также ежемесячные выплаты в размере 210 000 рублей (2 304 доллара США) и другие льготы. Если продлить контракт более чем на один год, то это приносит дополнительный бонус в размере 195 000 рублей ($2 139).
Кроме того, аналитики отмечают, что в войне против Украины россияне активно используют иностранных наемников, преимущественно это добровольцы из бедных стран, таких, как Куба, африканские и страны Дальнего Востока.
Против ВСУ воюет также "Африканский корпус".
Что такое Африканский корпус войск РФ
Африканский корпус - вооруженное военное формирование, созданное из выходцев из стран Африки и бывших участников ЧВК "Вагнер" в декабре 2023 года.Подконтрольно Министерству обороны России и находится под руководством заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Это формирование стало преемником ЧВК "Вагнер", которая ранее действовала в разных странах Африки. Целью образования является распространение, закрепление и защита российского влияния в Африке. С мая 2024 года участвует в войне против Украины.
Война в Украине - последние новости
Напомним, россияне продолжают жесткое наступление на Покровскь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что именно битва за Покровск станет генеральной во всей кампании РФ, которая началась в 2022 году.
Также стало известно, что аналитики утверждают, что Россия может нанести следующий массированный ракетный удар по Украине уже в конце сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что европейские союзники Украины утверждают, что Иран близок к тому, чтобы передать России новые баллистические ракеты, вероятно, после этого западные страны быстрее будут поставлять вооружение для ВСУ.
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