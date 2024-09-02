Бездомные Сибири и 'Африканский корпус': кого РФ мобилизует для войны

Для войны в Украине российские власти мобилизуют все возможные ресурсы и даже бездомных, которые редко возвращаются, ведь они "расходный материал".

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Мобилизация в России / коллаж: Главред, фото: Википедия

Российские власти, понимая всю сложность ситуации в войне против Украины, а также испытывая нехватку ресурсов, мобилизуют на фронт бездомных из Сибири, а также выходцев из других, в частности, бедных стран. Об этом сообщают источники проекта Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Как заявляют журналисты, военное руководство РФ ищет новых так называемых военных по всей Сибири и Дальнем Востоке РФ, отправляет их на фронт. Практически никто из таких мобилизованных не возвращается с войны.

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Как говорят волонтеры и руководители приютов для бездомных, военкомы часто и регулярно наведываются в их заведения и забирают на войну большое количество людей.

В частности волонтер приюта в пригороде Ангарска, промышленного города в Иркутской области, отметила, что в 2023 году вербовщики "приходили к нам почти ежемесячно с листовками, которые призывали людей подписывать контракты".

"Конечно, эти дураки соблазнились [на зарплату по контракту]", - рассказала она, имея в виду бездомных обитателей приюта.

В Иркутской области в одном из крупных поселков размещена реклама, в которой предлагают здоровым мужчинам идти на военную службу по контракту. Министерство обороны РФ предлагает взрослым мужчинам единовременную выплату в размере 400 000 рублей (4 388 долларов США), а также ежемесячные выплаты в размере 210 000 рублей (2 304 доллара США) и другие льготы. Если продлить контракт более чем на один год, то это приносит дополнительный бонус в размере 195 000 рублей ($2 139).

Кроме того, аналитики отмечают, что в войне против Украины россияне активно используют иностранных наемников, преимущественно это добровольцы из бедных стран, таких, как Куба, африканские и страны Дальнего Востока.

Против ВСУ воюет также "Африканский корпус".

Что такое Африканский корпус войск РФ Африканский корпус - вооруженное военное формирование, созданное из выходцев из стран Африки и бывших участников ЧВК "Вагнер" в декабре 2023 года.Подконтрольно Министерству обороны России и находится под руководством заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Это формирование стало преемником ЧВК "Вагнер", которая ранее действовала в разных странах Африки. Целью образования является распространение, закрепление и защита российского влияния в Африке. С мая 2024 года участвует в войне против Украины.

Война в Украине - последние новости

Напомним, россияне продолжают жесткое наступление на Покровскь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что именно битва за Покровск станет генеральной во всей кампании РФ, которая началась в 2022 году.

Также стало известно, что аналитики утверждают, что Россия может нанести следующий массированный ракетный удар по Украине уже в конце сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские союзники Украины утверждают, что Иран близок к тому, чтобы передать России новые баллистические ракеты, вероятно, после этого западные страны быстрее будут поставлять вооружение для ВСУ.

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