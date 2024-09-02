Когда ожидать следующий массированный ракетный удар от РФ: прогноз аналитиков

Как утверждают аналитики, Россия может нанести следующий массированный ракетный удар по Украине уже в конце сентября. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.
Стало очевидным то, что после ракетного удара в ночь на 2 сентября интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились. Именно поэтому, как считают эксперты, следующую атаку по Украине можно ожидать уже в конце сентября.
Россияне начали часто использовать баллистику, которую украинским силам ПВО очень трудно обезвредить.
"На этот раз не было много ракет, но было много баллистики. Она была запущена одновременно с крылатыми ракетами и дронами. При таких условиях рассчитывать на эффективное уничтожение всех баллистических ракет не стоит", - говорит бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Кроме того, эксперт заявил, что интервал между обстрелами будет напрямую зависеть от того, как часто Пхеньян будет поставлять Москве ракеты и другое вооружение. Несмотря на то, что накануне украинцы очень умело уничтожили ракеты, в следующий раз, по словам аналитиков, этого может не случиться.
"Советские нормативы предусматривают 17 часов на перезарядку самолетов. Вряд ли россияне справятся с этим нормативом, но они имеют возможность устраивать ракетные атаки достаточно часто. Это зависит от ресурсов", - сказал эксперт.
В целом, взвешивая все факторы, военные аналитики утверждают, что следующий удар РФ может нанести в конце сентября.
Обстрел Украины - последние новости
Напомним, накануне россияне запустили по Украине очередную партию ракет и беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 9 баллистических, 13 крылатых ракет, а также дроны.
Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские военные воздушные цели еще на территории Украины перед их заходом в воздушное пространство Польши.
Позже представители украинской власти назвали вероятные цели для новых атак российскими ракетами.
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