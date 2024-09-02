Обстрелы не утихают: в ОСУВ 'Таврия' оценили угрозу наступления РФ на Херсон

В ОСУВ "Таврия" отметили, что Силы обороны продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра на Херсонщине, несмотря на попытки наступления войск РФ.

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Обстрелы Херсона - в ВСУ оценили угрозу наступления на город / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Российские оккупанты почти каждый день наносят удары с применением артиллерии по Херсону. Однако, по состоянию на сейчас российские оккупанты не имеют возможности проводить наступательные операции в направлении областного центра. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, всего в операционной зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за последний месяц было зафиксировано 89 боевых столкновений.

"Об областном центре, конечно, нет оснований говорить, что ему угрожают какие-то сухопутные штурмы. К сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российской артиллерии, которая достает до областного центра. Но российское наступление ему не угрожает", - говорит он. видео дня

Лиховий добавил, что это объясняется активной работой украинских войск на плацдармах на левом берегу Днепра.

"Это является определенным основанием для того, чтобы говорить о меньшей опасности форсирования Днепра со стороны российских войск, которые при этом там удерживают достаточно значительное присутствие", - указывает спикер.

Он отмечает, что российские оккупанты пытаются прощупывать оборону ВСУ на островах Днепра, севернее населенного пункта Крынки. Лиховий отмечает, что россияне проводят штурмовые действия на этом направлении с применением тактики малых пехотных групп.

Кто такой Дмитрий Лиховий Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Запорожском направлении в течение последних трех дней не было зафиксировано никаких штурмовых действий со стороны российских войск, что является достаточно нетипичным для захватчиков. Об этом 20 августа сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Российским диверсионно-разведывательным группам не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, включая Херсон. Украинские защитники уничтожают даже те штурмовые группы, которые пытаются высадиться на остров Нестрига в дельте Днепра, о чем заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Партизаны движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Успешная операция заключалась в поджоге сухой травы в нескольких местах вблизи позиций одного из подразделений 70-й мотострелковой дивизии.

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