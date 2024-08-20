На Запорожье зафиксировано 'нетипичное поведение' РФ: в ОСГВ 'Таврия' раскрыли ситуацию

Российкие оккупанты не имеют ресурсов, чтобы вести эффективные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, рассказал Дмитрий Лиховий.

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Россияне приостановили активные штурмы на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 115 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

На Запорожском направлении за последние трое суток не было зафиксировано никаких штурмовых действий со стороны российских войск, что является довольно нетипичной ситуацией для захватчиков. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Это повод обратить внимание, потому что участок большой и очевидно, что россияне никуда отсюда не делись, но там не было штурмовых действий за трое суток и сегодня тоже нет значительной активности", - отметил он.

Лиховий подчеркнул, что украинские защитники будут следить за ситуацией, ведь такое поведение войск РФ "нетипично для большого последнего периода".

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"Определенная активность, если можно и так назвать, у нас сохраняется на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако вчера был только один вражеский штурм на позиции наших подразделений в районе села Крынки", - рассказал спикер.

По его словам, штурмы россиян были безрезультатными. Украинские военные не потеряли позиции.

Лиховий также отметил, что не стоит связывать снижение активности с Курской операцией. Спикер отметил, что российские войска не имеют достаточных ресурсов для ведения эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно.

"Есть определенные основания говорить, что, например, количество артиллерийских обстрелов по нашим позициям тоже частично сокращается. Оно не то чтобы очень сильно похоже на затишье, но, например, за минувшие сутки насчитали 280 российских обстрелов по нашим позициям с использованием 1450 примерно боеприпасов. И это на сотни или на полтысячи боеприпасов, например, меньше, чем было месяц назад", - добавил он.

Однако Лиховий отметил, что вражеская авиация остается активной. Россияне нанесли шесть авиаударов, выпустили шесть управляемых авиабомб и 60 неуправляемых авиаракет по украинским позициям на Запорожском и Херсонском направлениях. Несмотря на активность врага, украинские войска наносят ему значительные потери.

"За вчерашние сутки(19 августа - Главред)была сокращена российская армия на 69 человек. Это безвозвратные и санитарные потери вместе. А также на 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер", - рассказал спикер.

Кто такой Дмитрий Лиховой Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия.

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