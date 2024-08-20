Россия разгоняет истерику из-за "американской ЧВК" в Курской области: заявление МИД

Агрессор РФ не прекращает безосновательно обвинять Запад в якобы участии в военной операции Украины на территории Курской области.

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Россиянам привиделась американская ЧВК в Курской области / Коллаж: Главред, фото: pixabay, United States Army, скрин с DeepState

20 августа Министерство иностранных дел страны-агрессора России вызвало временного поверенного в делах США Стефани Холмс. Причиной этого является якобы участие "американской частной военной компании" в боевых действиях на территории РФ.

Как говорится в заявлении МИД, РФ не удовлетворена свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во время их вторжения на территорию Российской Федерации. Однако прямых доказательств представители российского ведомства не предоставили, поэтому считать их заявление достоверным нельзя.

Кроме этого они выразили протест из-за провокационных действий американских репортеров, которые якобы незаконно проникли в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима.

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Российское министерство отметило, что в РФ уже готовятся привлечь к ответственности всех причастных к, по их мнению преступлениям, американских граждан.

Что такое МИД России? Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подотчетен Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией, или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 - Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

Заявления МИД России в контексте войны в Украине

Напомним, что российское министерство иностранных дел нередко прибегает ко лжи, манипуляциям и искажению информации. В частности недавно там заявили, что Россия не может вести переговоры с Украиной после "вторжения" ВСУ в Курскую область. Формула Зеленского - ультиматум Кремлю, мирный процесс в рамках механизма для Москвы, мол, неприемлем.

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ резко отреагировали на информацию в статье Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры о частичном прекращении огня и обвинили Украину якобы в угрозе безопасности Запорожской и Курской АЭС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова "бросалась" своими громкими заявлениями в сторону Украины и попыталась обвинить ее в "ядерном терроре", несмотря на то, что этим постоянно занималась Россия.

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