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В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах"

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 23:42
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Мария Захарова также обвинила Украину якобы в угрозе безопасности Запорожской и Курской АЭС.
В России устроили истерику из-за статьи WP о 'тайных переговорах'
Захарова в истерике из-за информации о "тайных переговорах" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

В Министерстве иностранных дел РФ резко отреагировали на информацию в статье Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры по частичному прекращению огня.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Кроме этого, она обвинила Украину в угрозе безопасности Запорожской и Курской АЭС. Захарова отметила, что после апреля 2022 года единственные контакты между РФ и Украиной осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего по обмену пленными.

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Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Операция в Курской области

Напомним, что ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области. Российские прокремлевские военные блогеры признали, что разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать снабжению российских войск. Также известно, что менее чем через два дня ВСУ ударили по второму мосту в России.

Роман Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий в Курской области. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. Курская операция нацелена на создание санитарной зоны и это основная задача.

ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях. Известно, что за неделю боевых действий украинская армия продвинулась и обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ. Сергей Згурец отметил, что операция на Курщине базируется на концепции оперативной мобильной группы.

В СМИ сообщили, что Россия стягивает войска в Курск. Оккупанты накопили войска вблизи Курска - на спутниковых снимках заметно много боевых вертолетов на аэродроме недалеко от города. Однако, на спутниковых снимках недостаточно хорошо видно, какие виды вертолетов стянули оккупанты возле Курска.

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