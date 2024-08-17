США 'тянут время': почему ВСУ не дают разрешение на удары по РФ ракетами Storm Shadow

Британия хочет достичь консенсуса еще с несколькими союзниками для того, чтобы позволить Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow.

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Почему США не дает разрешение на удары по России ракетами Storm Shadow / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, Википедия

Известно, что Соединенные Штаты Америки уже более месяца не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

Как отмечает издание The Times, Великобритания хочет достичь консенсуса еще с несколькими союзниками для того, чтобы позволить Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Для этого более месяца назад в США был направлен соответствующий запрос, но ответа так и не поступило.

По словам источника издания, такой вопрос "застрял в американской системе". Другой собеседник журналистов в правительстве Британии рассказал, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются. Еще один источник назвал такое промедление "рутинным процессом в США".

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Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главреда

Неназванный чиновник правительства рассказал The Times, что Британия не обвиняет США в задержке. По его словам, такие изменения в политике требуют времени.

Временный поверенный в делах США в Британии Мэтью Палмер в свою очередь заверил в интервью The Times, что вопрос украинских ударов по территории России не требует одобрения США. Решение принимает исключительно Лондон.

В то же время британские военные предполагают, что США "тянут время", чтобы оценить последствия украинской операции на территории России, прежде чем принимать решение.

Военная помощь Украине

Напомним, что США заявили о мощном пакете военной помощи Украине. Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов, который предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности.

США могут передать Украине редкие ракеты на 400 км. Белый дом "открыт" к отправке Украине ракет большой дальности до 400 км JASSM. Это дальнобойное оружие предназначено для ударов "воздух-земля" истребителями F-16. Это еще больше усилит боевую мощь авиации ВСУ.

В США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне. Военная операция в Курской области подняла боевой дух украинцев, но для перелома в войне Западу следует принять нужные решения, пишут журналисты РоІітісо. Для перелома в войне необходимо ускорить поставки Украине современных вооружений.

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