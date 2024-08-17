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ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область: в США узнали подробности

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 09:03обновлено 17 августа, 09:50
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Украинские войска на днях дважды заходили на территорию Белгородской области, однако закрепиться на позициях не удалось, пишут американские аналитики.
ВСУ, Белгородская область
ВСУ заходили в Белгородскую область, но войска РФ отбили атаки - ISW / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, скриншот YouTube

Силы обороны Украины на днях дважды заходили в Белгородскую область в районе населенного пункта Колотиловка, продвинулись около 10 километров, но вынуждены были отступить. На Белгородщине россиянам удалось отразить атаку. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW со ссылкой на публикацию The Washington Post от 15 августа говорится о том, что украинские силы 11 августа провели механизированные атаки в Белгородской области вблизи пограничного пункта пропуска Колотиловка – к северо-западу от Белгорода.

Как указано в материале, украинцы продвинулись приблизительно на 10 км и проводили повторные атаки в этом районе. Однако противник применил авиацию и артиллерию и ВСУ не сумели закрепиться.

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"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений - т.н. "зубов дракона", вдоль границы и плотно заминировали территорию", - пишут аналитики ISW.

Также эксперты ссылаются на украинских военных и пишут, что БПЛА и авиация РФ почти сразу атаковала ВСУ 11 августа, когда они пытались пересечь границу на Белгородчине.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа, и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", - добавили в Институте изучения войны и подчеркнули, что ситуации показывают разный уровень способности россиян защищать свои границы.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Как заявили российские СМИ, войска Украины в районе села Званное Глушковского района взорвали автомобильный мост через реку Сейм. Более 28 населенных пунктов остались отрезанными от Глушковского района. В окружении могут оказаться около 700 военных РФ.

Киев информацию о взрыве моста не комментировал.

ВСУ продвигаются в Курской области, сообщил 16 августа главнокомандующий войсками Александр Сырский. Достигнуто продвижение на расстояние от 1 до 3 километров. Вдоль линии фронта продолжаются боевые действия.

Силы обороны Украины прорвались на 40 км в Курской области, считают в разведке Минобороны Великобритании. Впрочем, российские войска в ответ уже стягивают большие силы на Курщину.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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