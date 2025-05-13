Плохие и хорошие соседи для капусты: советы от эксперта по чередованию культур

Огородница рассказывает, как определить правильных предшественников для капусты, чтобы избежать проблем с вредителями и болезнями.

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Секреты чередования культур для лучшего урожая капусты / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как выбор предшественников влияет на урожай капусты

Почему после картофеля и бобовых капуста не растет

Как отмечает дачница, для здорового развития капусты чрезвычайно важно соблюдать правила чередования культур на огороде.

Главред решил рассказать, какие овощи нельзя высаживать после капусты для наилучшего урожая.

Одну и ту же культуру не рекомендуется выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд, так как это может истощить почву и способствовать распространению вредителей.

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Эксперт по огородничеству на YouTube-канале "Огородница из Одессы" поделилась важными советами о том, какие овощи нельзя высаживать после капусты для достижения хорошего урожая.

Что не рекомендуется сажать после капусты

Картофель - он сильно забирает питательные вещества из почвы.

Другие виды капусты - у капустных есть общие вредители и болезни, которые могут перенестись на новые растения.

Томаты, перец и баклажаны - эти культуры могут переносить похожие заболевания.

Бобовые (фасоль, горох) - после них почва беднеет на азот, что не подходит для капусты.

Что можно сажать после капусты

Морковь, огурцы и свекла - эти овощи сохраняют баланс витаминов и минералов в почве, идеально подходят для последующих посадок.

Чеснок, лук зеленый, щавель - эти культуры также создают благоприятные условия для роста капусты.

Картофель, морковь, свекла, лук, петрушка, укроп, сельдерей и кабачки - все эти овощи являются хорошими преемниками для капусты.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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