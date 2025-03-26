Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

Весной важно понимать не только, какие удобрения выбирать, но и когда вносить удобрения в почву.

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Лучшие удобрения для огорода / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие удобрения лучше всего выбирать

Какое время является правильным для удобрения почвы

Важнейшим периодом в уходе за садом и огородом является весна. В это время растения нуждаются в частности в качественном питании, что напрямую будет влиять на рост будущего урожая.

Главред узнал, какие органические подкормки весной нужно вводить. Своими советами поделились пользователи Quora. Они рассказали, что может улучшить структуру почвы.

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Среди органических удобрений садоводы отдают предпочтение перепревшему навозу, компосту, золе и сидератам. Если говорить о том, какие минеральные удобрения весной лучше всего использовать, азотные, фосфорные или калийные.

Не менее важно понимать, когда вносить удобрения в почву. Например, органические удобрения, такие как навоз или компост, лучше вносить за несколько недель до посадки. А вот азотные удобрения применяют в начале весны, когда растения активно растут. Фосфорные и калийные удобрения вносят перед посадкой или во время обработки почвы.

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