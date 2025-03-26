Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

Анна Косик
26 марта 2025, 02:31
3
Весной важно понимать не только, какие удобрения выбирать, но и когда вносить удобрения в почву.
Почва, растительность
Лучшие удобрения для огорода / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие удобрения лучше всего выбирать
  • Какое время является правильным для удобрения почвы

Важнейшим периодом в уходе за садом и огородом является весна. В это время растения нуждаются в частности в качественном питании, что напрямую будет влиять на рост будущего урожая.

Главред узнал, какие органические подкормки весной нужно вводить. Своими советами поделились пользователи Quora. Они рассказали, что может улучшить структуру почвы.

видео дня

Среди органических удобрений садоводы отдают предпочтение перепревшему навозу, компосту, золе и сидератам. Если говорить о том, какие минеральные удобрения весной лучше всего использовать, азотные, фосфорные или калийные.

Не менее важно понимать, когда вносить удобрения в почву. Например, органические удобрения, такие как навоз или компост, лучше вносить за несколько недель до посадки. А вот азотные удобрения применяют в начале весны, когда растения активно растут. Фосфорные и калийные удобрения вносят перед посадкой или во время обработки почвы.

Читайте также:

Что такое Quora

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород удобрения
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:57Украина
Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

00:00Экономика
Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

23:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

04:00

Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

03:30

Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

03:03

Креститься руками недостаточно - священник раскрыл, что на самом деле говорит БиблияВидео

02:31

Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

02:26

Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
01:58

Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

01:32

Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

01:30

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

00:57

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Реклама
00:22

Зачем опытные водители возят карандаш в бардачке: секретный лайфхак

00:17

"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

00:12

Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

00:00

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

25 марта, вторник
23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:50

РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала "российским ядерным объектом"

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

18:53

Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

18:53

РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

Реклама
18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять