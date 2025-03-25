Лучшие соседи: что посадить рядом с чесноком

Правильное соседство поможет повысить урожайность и защитить растения от вредителей!

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Что посадить рядом с чесноком / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что посадить рядом с чесноком

Что нельзя сажать рядом с чесноком

Чеснок — универсальный помощник в огороде, который не только дает хороший урожай, но и защищает соседние растения от вредителей. Однако не все культуры могут расти рядом с ним.

Главред узнал, какие овощи можно садить возле чеснока, а какие стоит держать подальше.

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Какие растения дружат с чесноком?

Клубника. Чеснок и клубника — отличные соседи. Исследования показали, что высаживание чеснока между рядами клубники снижает количество паутинного клеща на 44-65%, пишут эксперты из agrolife.

Шпинат и салат. Эти культуры отлично переносят низкие температуры и могут расти рядом с чесноком. Взаимовыгодное соседство: чеснок защищает шпинат от насекомых, а шпинат подавляет рост сорняков.

Перец и баклажаны. Хотя перец и баклажаны любят тепло, их можно сажать на месте собранного чеснока. Это поможет защитить молодые растения от вредителей и обогатит почву полезными микроорганизмами.

Капуста. Чеснок защищает капусту от моли, гусениц и других вредителей. Оптимальная схема посадки: ряды капусты с интервалом 1 метр, а между ними чеснок.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Что нельзя сажать рядом с чесноком?

Горох и фасоль. Эти бобовые культуры плохо растут рядом с чесноком, так как он угнетает их развитие.

Лук. Хотя лук и чеснок принадлежат к одному семейству, их лучше не сажать вместе, так как они могут быть подвержены одним и тем же болезням.

Спаржа. Чеснок замедляет рост спаржи, поэтому их лучше сажать на разных грядках.

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Зачем замораживать чеснок на зиму? Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.

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