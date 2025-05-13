Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

Анна Подгорная
13 мая 2025, 19:26
4
В ожидании третьего ребенка Анастасия Шарова озвучила то, о чем не принято говорить вслух.
Анастасия Шарова
Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stasia_.sh

Читайте больше:

  • О чем думают женщины во время беременности
  • Почему эти мысли - норма

Наше общество склонно идеализировать беременность как нечто, не имеющее изъянов, сказку, которую хочется слушать бесконечно, нежно поглаживая округлившийся животик. С одной стороны все это похоже на правду, но с другой период вынашивания детей - сложный физиологический и эмоциональный процесс.

Украинская блогерша, модель и участница шоу "Міняю жінку" Анастасия Шарова сейчас беременна третьим ребенком. Она рассказала 1plus1, какие мысли порой посещают беременных женщин - то, о чем не поговоришь с подругами, но переживаешь, даже будучи уже опытной мамой.

видео дня

"Эти признания - не о слабости, а о смелости быть честной в то время, когда общество ожидает от будущей мамы только восхищения и благодарности. Каждая беременная имеет право на свои эмоции и она не обязана соответствовать чужим ожиданиям", - отмечает Шарова.

1. "Не нужно трогать и постоянно гладить мой живот"

Даже если ваши намерения кристально чисты, не стоит забывать, что живот - это часть другого живого человека, который, вероятно, не готов к физическому контакту с любым другим человеком. Не стоит нарушать личное пространство будущей мамы без спроса.

Анастасия Шарова
Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

2. "Да, мне страшно, даже при том, что это будет не первый ребенок"

Тревоги и страхи - естественная часть любой беременности. Не важно, в первый или пятый раз вы готовитесь привести ребенка в этот мир. Переживая не являются признаком слабости, а сигнализируют о готовности идти вперед, преодолевая все.

3. "Не спрашивайте, когда я уже буду рожать, что я ем и кто в животике: мальчик или девочка?"

Еще один пример "добродушного" вторжения в личное пространство беременной женщины. Помните, что в этот период будущие мамы особенно уязвимы, поэтому не стоит штурмовать их неуместными вопросами.

Анастасия Шарова
Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

4. "Мысли о том, что мы зря запланировали еще одного ребенка"

"А вдруг мы поспешили? Хватит ли сил, времени, ресурса, любви на еще одного ребенка?" - такие мысли нередко посещают беременных женщин, особенно в теперешние непростые времена. Они являются сигналом ответственности и глубокой любви - к себе и малышу, которого хочется сделать самым счастливым.

5. "Я скучаю по себе бывшей"

Материнством не ограничивается жизнь женщины. Можно отчаянно и безгранично любить детей, но также и иметь потребность в других эмоциях - чувствовать себя женственной, желанной и привлекательной.

Анастасия Шарова
Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беременность многодетная семья
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

19:14Синоптик
"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

18:47Война
Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

18:32Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Последние новости

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Реклама
17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Реклама
16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

14:27

В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

14:15

Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

14:13

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

13:47

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

13:36

Теперь тюрьма: путиниста Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

13:27

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

13:21

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

Реклама
13:09

Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

12:48

На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

12:47

Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

12:45

РФ устроила террор на ЗАЭС: 10 сотрудников осудили, трое – пропали без вести

12:13

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночьВидео

12:02

Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

11:59

Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

11:49

Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

11:33

Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожаяВидео

11:14

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять