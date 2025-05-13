В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

В ожидании третьего ребенка Анастасия Шарова озвучила то, о чем не принято говорить вслух.

https://glavred.info/life/v-obshchestve-mogut-ne-ponyat-zvezda-minyayu-zhinku-podelilas-chestnymi-myslyami-o-beremennosti-10664393.html Ссылка скопирована

Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stasia_.sh

Читайте больше:

О чем думают женщины во время беременности

Почему эти мысли - норма

Наше общество склонно идеализировать беременность как нечто, не имеющее изъянов, сказку, которую хочется слушать бесконечно, нежно поглаживая округлившийся животик. С одной стороны все это похоже на правду, но с другой период вынашивания детей - сложный физиологический и эмоциональный процесс.

Украинская блогерша, модель и участница шоу "Міняю жінку" Анастасия Шарова сейчас беременна третьим ребенком. Она рассказала 1plus1, какие мысли порой посещают беременных женщин - то, о чем не поговоришь с подругами, но переживаешь, даже будучи уже опытной мамой.

видео дня

"Эти признания - не о слабости, а о смелости быть честной в то время, когда общество ожидает от будущей мамы только восхищения и благодарности. Каждая беременная имеет право на свои эмоции и она не обязана соответствовать чужим ожиданиям", - отмечает Шарова.

1. "Не нужно трогать и постоянно гладить мой живот"

Даже если ваши намерения кристально чисты, не стоит забывать, что живот - это часть другого живого человека, который, вероятно, не готов к физическому контакту с любым другим человеком. Не стоит нарушать личное пространство будущей мамы без спроса.

Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

2. "Да, мне страшно, даже при том, что это будет не первый ребенок"

Тревоги и страхи - естественная часть любой беременности. Не важно, в первый или пятый раз вы готовитесь привести ребенка в этот мир. Переживая не являются признаком слабости, а сигнализируют о готовности идти вперед, преодолевая все.

3. "Не спрашивайте, когда я уже буду рожать, что я ем и кто в животике: мальчик или девочка?"

Еще один пример "добродушного" вторжения в личное пространство беременной женщины. Помните, что в этот период будущие мамы особенно уязвимы, поэтому не стоит штурмовать их неуместными вопросами.

Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

4. "Мысли о том, что мы зря запланировали еще одного ребенка"

"А вдруг мы поспешили? Хватит ли сил, времени, ресурса, любви на еще одного ребенка?" - такие мысли нередко посещают беременных женщин, особенно в теперешние непростые времена. Они являются сигналом ответственности и глубокой любви - к себе и малышу, которого хочется сделать самым счастливым.

5. "Я скучаю по себе бывшей"

Материнством не ограничивается жизнь женщины. Можно отчаянно и безгранично любить детей, но также и иметь потребность в других эмоциях - чувствовать себя женственной, желанной и привлекательной.

Анастасия Шарова рассказала правду о беременности - мысли участницы Міняю жінку / instagram.com/stasia_.sh

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред