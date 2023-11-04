На каком сроке можно услышать сердцебиение ребенка: удивительные факты о развитии малыша

Начало биения сердца у ребенка – это поистине волшебный момент, которому предшествует целая цепь биологических процессов. Представьте, что всего за несколько недель из одной единственной клетки формируется маленькое сердечко. Главред рассказывает о том, на каком сроке начинает биться и формируется сердце малыша.
Как формируется сердце
Формирование сердца — это сложный и критический этап в развитии эмбриона. Сердце начинает формироваться вскоре после зачатия и проходит через несколько этапов развития прежде, чем стать полноценным органом. Вот краткий обзор этого процесса:
- Старт (3-4 недели): после зачатия в маленьком эмбрионе начинают формироваться основы будущего сердца. Это похоже на два маленьких выроста, которые со временем соединяются в одну трубочку.
- Трубочка (конец 4 недели): эта "трубочка" складывается, словно петля. Это и есть начальное "сердце".
- Разделение (4-7 недели): трубочка начинает делиться на разные части — камеры сердца. Сначала их две, потом четыре: два предсердия и два желудочка.
- Клапаны и стенки (5-9 недели): внутри сердца появляются клапаны, чтобы кровь текла правильно. Также образуются стенки между камерами.
- Крупные сосуды: рядом с сердцем формируются крупные сосуды, которые будут переносить кровь по всему телу.
К 10 неделе большая часть работы по созданию сердца завершена, но некоторые мелкие изменения могут произойти уже после рождения малыша.
Весь этот процесс управляется сложным набором генетических и молекулярных сигналов. Любые нарушения в этом процессе могут привести к врожденным порокам сердца, которые могут потребовать хирургического вмешательства после рождения ребенка.
Когда начинает биться сердце у ребенка
Сердце эмбриона начинает биться и качать кровь примерно на 6-й неделе беременности. В это время сердце только начинает формироваться, и его ритм может быть гораздо быстрее, чем у взрослого человека. На ранних стадиях беременности удары сердца малыша можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования.
На каком сроке можно услышать сердцебиение плода через живот
Сердцебиение плода обычно можно услышать с помощью стетоскопа или допплеровского устройства в 2-м триместре беременности. Врачи и акушерки часто начинают слышать сердцебиение плода через живот матери примерно с 18-20 недель беременности с помощью стетоскопа. Однако с помощью допплеровского устройства, которое усиливает звук, его можно услышать гораздо раньше, иногда уже с 10-12 недель беременности.
Развитие плода по неделям
Развитие плода по неделям - удивительный процесс. Вот краткий обзор основных этапов:
1-4 недели
- Зачатие происходит в фаллопиевой трубе.
- Зигота делится и двигается в матку, превращаясь в эмбрион.
- Начинается формирование плаценты.
5-8 недели
- Начинается формирование основных органов: мозга, спинного мозга, сердца.
- Сердце начинает биться.
- Появляются рудименты конечностей.
9-12 недели
- Лицо становится более определенным.
- Пальцы на руках и ногах формируются.
- Эмбрион теперь называется плодом.
13-16 недели
- Начинается активное формирование скелета.
- Плод может делать рывки и двигаться.
- Появляются первые признаки пола.
17-20 недели
- Растут волоски, называемые лануго.
- Развиваются ушные раковины, плод может слышать.
21-24 недели
- Плод активно набирает вес.
- Начинают открываться глаза.
25-28 недели
- Активное формирование легких.
- Плод становится жизнеспособным вне утробы матери с медицинской точки зрения.
29-32 недели
- Увеличивается жировой слой, который помогает регулировать температуру после рождения.
- Улучшается функционирование легких.
33-36 недели
- Центральная нервная система продолжает развиваться.
- Плод готовится к рождению и обычно принимает головное предлежание.
37-40 недели
- Плод полностью сформирован и готов к рождению.
- Лануго и верникс (защитный слой на коже) начинают исчезать.
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