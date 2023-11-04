На каком сроке можно услышать сердцебиение ребенка: удивительные факты о развитии малыша

Сердце начинает формироваться с первых дней жизни плода, раньше, чем все другие органы.

https://glavred.info/life/na-kakom-sroke-mozhno-uslyshat-serdcebienie-rebenka-udivitelnye-fakty-o-razvitii-malysha-10514014.html Ссылка скопирована

Когда начинает биться сердце у ребенка / Коллаж Главред, фото theasianparent.com, verywellhealth.com

Начало биения сердца у ребенка – это поистине волшебный момент, которому предшествует целая цепь биологических процессов. Представьте, что всего за несколько недель из одной единственной клетки формируется маленькое сердечко. Главред рассказывает о том, на каком сроке начинает биться и формируется сердце малыша.

Как формируется сердце

Формирование сердца — это сложный и критический этап в развитии эмбриона. Сердце начинает формироваться вскоре после зачатия и проходит через несколько этапов развития прежде, чем стать полноценным органом. Вот краткий обзор этого процесса:

Старт (3-4 недели): после зачатия в маленьком эмбрионе начинают формироваться основы будущего сердца. Это похоже на два маленьких выроста, которые со временем соединяются в одну трубочку.

после зачатия в маленьком эмбрионе начинают формироваться основы будущего сердца. Это похоже на два маленьких выроста, которые со временем соединяются в одну трубочку. Трубочка (конец 4 недели): эта "трубочка" складывается, словно петля. Это и есть начальное "сердце".

эта "трубочка" складывается, словно петля. Это и есть начальное "сердце". Разделение (4-7 недели): трубочка начинает делиться на разные части — камеры сердца. Сначала их две, потом четыре: два предсердия и два желудочка.

трубочка начинает делиться на разные части — камеры сердца. Сначала их две, потом четыре: два предсердия и два желудочка. Клапаны и стенки (5-9 недели): внутри сердца появляются клапаны, чтобы кровь текла правильно. Также образуются стенки между камерами.

внутри сердца появляются клапаны, чтобы кровь текла правильно. Также образуются стенки между камерами. Крупные сосуды: рядом с сердцем формируются крупные сосуды, которые будут переносить кровь по всему телу.

К 10 неделе большая часть работы по созданию сердца завершена, но некоторые мелкие изменения могут произойти уже после рождения малыша.

видео дня

Весь этот процесс управляется сложным набором генетических и молекулярных сигналов. Любые нарушения в этом процессе могут привести к врожденным порокам сердца, которые могут потребовать хирургического вмешательства после рождения ребенка.

Когда начинает биться сердце у ребенка

Сердце эмбриона начинает биться и качать кровь примерно на 6-й неделе беременности. В это время сердце только начинает формироваться, и его ритм может быть гораздо быстрее, чем у взрослого человека. На ранних стадиях беременности удары сердца малыша можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования.

На каком сроке можно услышать сердцебиение плода через живот

Сердцебиение плода обычно можно услышать с помощью стетоскопа или допплеровского устройства в 2-м триместре беременности. Врачи и акушерки часто начинают слышать сердцебиение плода через живот матери примерно с 18-20 недель беременности с помощью стетоскопа. Однако с помощью допплеровского устройства, которое усиливает звук, его можно услышать гораздо раньше, иногда уже с 10-12 недель беременности.

Развитие плода по неделям

Развитие плода по неделям - удивительный процесс. Вот краткий обзор основных этапов:

1-4 недели

Зачатие происходит в фаллопиевой трубе.

Зигота делится и двигается в матку, превращаясь в эмбрион.

Начинается формирование плаценты.

5-8 недели

Начинается формирование основных органов: мозга, спинного мозга, сердца.

Сердце начинает биться.

Появляются рудименты конечностей.

9-12 недели

Лицо становится более определенным.

Пальцы на руках и ногах формируются.

Эмбрион теперь называется плодом.

13-16 недели

Начинается активное формирование скелета.

Плод может делать рывки и двигаться.

Появляются первые признаки пола.

17-20 недели

Растут волоски, называемые лануго.

Развиваются ушные раковины, плод может слышать.

21-24 недели

Плод активно набирает вес.

Начинают открываться глаза.

25-28 недели

Активное формирование легких.

Плод становится жизнеспособным вне утробы матери с медицинской точки зрения.

29-32 недели

Увеличивается жировой слой, который помогает регулировать температуру после рождения.

Улучшается функционирование легких.

33-36 недели

Центральная нервная система продолжает развиваться.

Плод готовится к рождению и обычно принимает головное предлежание.

37-40 недели

Плод полностью сформирован и готов к рождению.

Лануго и верникс (защитный слой на коже) начинают исчезать.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.