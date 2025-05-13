Леся Никитюк жестко отбрила тех, кто хейтит ее за внешность: "Не узнаете правду"

Никитюк дала дельный совет тем, кто терзает ее вопросами про вес, процедуры, уколы красоты, стиль в одежде и пр.

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Леся Никитюк новости - ведущая обратилась к тем, кто ее критикует / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк дала редкий комментарий о своей внешности

Звезда также посоветовала хейтерам искать себя

Ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сейчас - одна из самых ярких персон украинского шоу-бизнеса. Привлекательная внешность, остроумие и доброжелательность Леди Ле с легкостью завоевывают сердца аудитории.

Впрочем, находятся и те, кто регулярно и не выбирая выражений критикует Никитюк. В частности это касается ее внешности. Обычно Леся игнорирует хейтеров, но на этот раз ведущая решила все же поставить их на место.

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"Вы видели, какой я была, кем стала и кем я буду в будущем! Я - это я! Я меняюсь, как я хочу, и я становлюсь лучше для себя, при этом не теряя себя! Я максимально открыта к критике, но к этим тупым [извержениям] - "А что с носом?", "Что с губами?", "Почему худая такая?" Это какой-то "вонючий сюр", который заражает без исключений. Все помешались на процедурах, и пытаются узнать, что кто колол и что кто себе надувал! И знаете что? Вы никогда не узнаете правду. И это говорю вам я - человек, который тратит кучу денег на косметику, витамины, качественные продукты, кучу времени на правильный ракурс чтобы сфоткаться, человек, который рано встает чтобы словить красивое солнце на лице, человек, который фоткает себя всегда только с одной стороны, потому что с другой у него горбинка на носу. Человек, который при помощи четырех карандашей и трех помад может сделать себе губы любого размера! Поэтому, люди, не дурейте и не ищите врача Линдси Лохан - он все равно вам не по карману! Смотрите за собой, ухаживайте и любите себя", - написала Леся Никитюк в своем блоге в Instagram.

Леся Никитюк новости - ведущая обратилась к тем, кто ее критикует / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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