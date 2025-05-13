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Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Алексей Тесля
13 мая 2025, 19:36
116
Кристаллы соды с уровнем pH около 11 хорошо справляются с растворением жира, масляных отложений и прочего мусора.
раковина, труба, засор трубы
Как избежать повторных засоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Flickr Media Kinh Bắc

Главное:

  • Как использовать кристаллы соды для прочистки слива
  • Как избежать повторных засоров

Кухонные сливы часто забиваются из-за накопления остатков пищи и мыльного налета, которые ежедневно попадают в канализацию. Чтобы эффективно справиться с такими засорами, необходимо средство, способное расщеплять жирные отложения.

Эксперт по сантехнике Дэниел Смит из Cal's Plumbing рассказал, что хотя пищевая сода может немного помочь благодаря своей слабой щелочности, гораздо более действенным вариантом являются кристаллы соды, пишет Express.

"Если смесь уксуса и пищевой соды не справляется, стиральная сода — отличный следующий шаг. Её щелочной уровень значительно выше, поэтому она лучше растворяет жирные загрязнения в трубах", — объясняет Смит.

Кристаллы соды с уровнем pH около 11 хорошо справляются с растворением жира, масляных отложений и прочего мусора, который чаще всего становится причиной засоров. Это натуральный и безопасный для труб способ, который действует лучше, чем уксус или пищевая сода, но не повреждает сантехнику, как сильные химикаты.

Средство от пятен на одежде инфографика
/ Инфографика Главред

Как использовать кристаллы соды для прочистки слива

  • Вскипятите воду в чайнике и залейте её в слив — это поможет смягчить засор, особенно если он состоит из жира или слизи.
  • Засыпьте в слив щедрую порцию кристаллов соды (можно использовать примерно полстакана).
  • Сверху вылейте стакан горячей воды, чтобы активировать щелочную реакцию.
  • Дайте составу подействовать минимум 5 минут. При сильных засорах — до 30 минут.
  • Снова вскипятите воду и тщательно промойте слив кипятком, чтобы удалить остатки загрязнений.

Результат: вода должна снова свободно стекать, неприятные запахи исчезнут. Такой метод можно использовать регулярно, чтобы поддерживать слив в хорошем состоянии и предотвращать новые засоры.

Как избежать повторных засоров

Никогда не сливайте жир или масло в раковину. В горячем виде они жидкие, но остывая, превращаются в твёрдые отложения. Лучше слить остатки в ненужную банку или коробку, а затем выбросить.

Установите сеточку-фильтр на сливное отверстие, чтобы частицы еды не попадали в трубу и не накапливались.

Этот простой способ поможет поддерживать кухонную раковину в чистоте без использования агрессивной химии.

Смотрите видео - как отмыть раковину:

Автор YouTube-канала Oksana Kovalenko показала дешевый и действенный способ чистки раковины за несколько минут без труда. Она сообщила, что ее раковине уже 20 лет, но она никогда не была так чиста как сейчас.

Где-то 5 лет назад подруга посоветовала это средство и теперь раковина всегда чиста за несколько минут. Она советует понемногу полить раковину белизной и легонько протирать мочалкой, сильно тереть не нужно, она начинает очищаться на глазах. При необходимости подливайте еще средство, пока ваша раковина не станет чистой.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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