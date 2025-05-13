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В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2025, 16:27
199
Что можно делать 14 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от проблем и потери урожая.
приметы
Что нельзя делать 14 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день гремит гром
  • О чем нельзя думать в этот день
  • Что нужно сделать 14 мая

14 мая церковь почитает память святого мученика Исидора. Как сообщает Главред, он был родом из древнего египетского города Александрии. Исидор считается одним из самых уважаемых раннехристианских святых.

Он служил в римском войске во времена правления императора Декия. Этот император считается одним из самых жестоких гонителей христиан в ІІІ веке. Исидор был храбрым, у него была несгибаемая вера. Он открыто признавал себя последователем Христа и не скрывал веры даже перед лицом смертельной угрозы.

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Однажды об этом узнал военачальник Навкраций. Он приказал Исидору принести жертву римским богам. Воин отказался и сказал, что поклоняется лишь Иисусу Христу. Тогда его начали жестоко пытать и даже вырвали язык. Но даже это сломало Исидора. В конце концов его обезглавили мечом.

Что можно делать 14 мая

  • В этот день можно сеять огурцы и гречку. День считается благоприятным для подобного.
  • В этот день стоит выпасать домашний скот и птиц. Лучше делать это ранним утром, пока не высохла роса. Такая трава считается полезной и целебной.
  • В этот день можно заниматься лечением. Можно также пить травяные сборы.

Что нельзя делать 14 мая

1. Нельзя 14 мая тяжело работать с землей. Считается, что земля не примет труда и урожая не будет.

2. Нельзя 14 мая отказывать в помощи нуждающимся. Даже малейшая доброта притянет "белую полосу".

3. Нельзя 14 мая вспоминать плохо об умерших. Лучше помолиться за них.

4. Нельзя 14 мая лениться, бездельничать и откладывать работу на потом. Это принесет лишь неудачи.

5. Нельзя 14 мая жаловаться на собственную жизнь. Это лишь притянет проблемы.

Приметы 14 мая

  • Если в этот день гремит гром, то лето будет теплым.
  • Если в этот день дождь, то будет хороший урожай огурцов и капусты.
  • Если в этот день туман, то будет погожий день.
  • Если в этот день есть роса, то будет засушливое лето.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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