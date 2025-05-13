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Вечеринки P.Diddy: в суде вспыли нечеловеческие подробности оргий

Алена Кюпели
13 мая 2025, 21:34
361
Рэппер P.Diddy заставлял свою девушку делать разные неприятные вещи, а потом еще и бил ее.
P.Diddy взвешивал женщин перед своими вечеринками
P.Diddy делал ужасные вещи со своей девушкой / Коллаж Главред, фото Facebook/Diddy

Кратко:

  • Что заставлял рэппер делать свою девушку
  • Кто раскрыл подробности "вечеринок"

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал известный американский рэппер Шон "Дидди" Комбс.

Как пишет издание New York Post, на этот раз показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

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По его словам, рэппер заставлял свою девушку, певицу Кэсси Вентуру заниматься с ним сексом, пока сам рэппер мастурбировал в углу.

"Вам нужно будет натереть друг на друга еще больше детского масла. На тебе его недостаточно", — якобы сказал Комбс своей тогдашней подруге.

Филлип сказал, что ему платили до 6000 долларов за сеанс секса и мог длиться до 10 часов в шикарных отелях, а также в городских квартирах Комбса и Вентуры.

Филлип сказал присяжным, что он никогда не обращался в полицию из-за своих опасений за безопасность.

"Это был человек с неограниченной властью. И есть вероятность, что даже если я пойду в полицию, я все равно могу потерять свою жизнь", — сказал Филлип.

Кэсси Вентура пострадала от вечеринок больше всего
Кэсси Вентура пострадала от вечеринок больше всего / Фото Instagram/cassie

По данным Page Six, во время первой сексуальной встречи трио в 2012 году в Gramercy Комбс, основатель Bad Boy Records, сидел в углу гостиничного номера в белом халате, бейсболке и бандане на нижней половине лица, пока его девушка и Филлип занимались сексом.

Но Филлип сказал, что когда Комбс заговорил, он сразу узнал в нем плодовитого музыкального продюсера.

Помощник прокурора США Эмили Джонсон сообщила 12 присяжным, что Вентура сначала согласилась участвовать в ныне печально известных "Freak-Offs" Комбса, чтобы "сделать его счастливым", но со временем эти развлечения, как утверждается, стали жестокими, и рэпер избивал свою тогдашнюю девушку, если она уходила рано или слишком долго оставалась в ванной.

Кэсси Вентура пострадала от вечеринок больше всего
Кэсси Вентура пострадала от вечеринок больше всего / Фото Instagram/cassie

Во время одного конкретного инцидента 55-летний Комбс сказал "помочиться" в рот Вентуры, из-за чего 38-летняя певица почувствовала, что "задыхается", заявил прокурор.

Джонсон также заявил во время вступительных заявлений, что Комбс якобы однажды угрожал "уничтожить" карьеру Вентуры, опубликовав кадры ее секса с десятками мужчин из эскорта.

Команда защиты Комбса ответила признанием того, что у их клиента "плохой характер" и история насилия, но они утверждали, что он "просто невиновен" в секс-торговле.

"Домашнее насилие — это не секс-торговля", — сказал Тени Герагос присяжным, состоящим из восьми мужчин и четырех женщин, в то время как обладательница премии "Грэмми" сидела в зале суда в белом свитере.

Вентура, которая встречалась с Комбсом с 2007 по 2018 год и подала на него в суд в 2023 году за предполагаемое изнасилование и насилие над ней на протяжении их десятилетних отношений.

Ожидается, что ныне беременная певица, которая скоро родит своего третьего ребенка от мужа Алекса Файна, даст показания уже в понедельник днем.

Вентура считается ключевым свидетелем защиты, поскольку некоторые из ее утверждений уже были подтверждены видеозаписью с камер наблюдения отеля от 2016 года, которая просочилась в прессу в мае прошлого года.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Ранее также стало известно о том, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

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54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

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