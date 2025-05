Вечеринки P.Diddy: в суде вспыли нечеловеческие подробности оргий

Кратко:

Стали известны жуткие новые подробности о сексуальных сеансах, которые устраивал известный американский рэппер Шон "Дидди" Комбс.

Как пишет издание New York Post, на этот раз показания давал работник из эскорта Дэниел Филипп.

По его словам, рэппер заставлял свою девушку, певицу Кэсси Вентуру заниматься с ним сексом, пока сам рэппер мастурбировал в углу.

"Вам нужно будет натереть друг на друга еще больше детского масла. На тебе его недостаточно", — якобы сказал Комбс своей тогдашней подруге.

Филлип сказал, что ему платили до 6000 долларов за сеанс секса и мог длиться до 10 часов в шикарных отелях, а также в городских квартирах Комбса и Вентуры.

Филлип сказал присяжным, что он никогда не обращался в полицию из-за своих опасений за безопасность.

"Это был человек с неограниченной властью. И есть вероятность, что даже если я пойду в полицию, я все равно могу потерять свою жизнь", — сказал Филлип.

По данным Page Six, во время первой сексуальной встречи трио в 2012 году в Gramercy Комбс, основатель Bad Boy Records, сидел в углу гостиничного номера в белом халате, бейсболке и бандане на нижней половине лица, пока его девушка и Филлип занимались сексом.

Но Филлип сказал, что когда Комбс заговорил, он сразу узнал в нем плодовитого музыкального продюсера.

Помощник прокурора США Эмили Джонсон сообщила 12 присяжным, что Вентура сначала согласилась участвовать в ныне печально известных "Freak-Offs" Комбса, чтобы "сделать его счастливым", но со временем эти развлечения, как утверждается, стали жестокими, и рэпер избивал свою тогдашнюю девушку, если она уходила рано или слишком долго оставалась в ванной.

Во время одного конкретного инцидента 55-летний Комбс сказал "помочиться" в рот Вентуры, из-за чего 38-летняя певица почувствовала, что "задыхается", заявил прокурор.

Джонсон также заявил во время вступительных заявлений, что Комбс якобы однажды угрожал "уничтожить" карьеру Вентуры, опубликовав кадры ее секса с десятками мужчин из эскорта.

Команда защиты Комбса ответила признанием того, что у их клиента "плохой характер" и история насилия, но они утверждали, что он "просто невиновен" в секс-торговле.

"Домашнее насилие — это не секс-торговля", — сказал Тени Герагос присяжным, состоящим из восьми мужчин и четырех женщин, в то время как обладательница премии "Грэмми" сидела в зале суда в белом свитере.

Вентура, которая встречалась с Комбсом с 2007 по 2018 год и подала на него в суд в 2023 году за предполагаемое изнасилование и насилие над ней на протяжении их десятилетних отношений.

Ожидается, что ныне беременная певица, которая скоро родит своего третьего ребенка от мужа Алекса Файна, даст показания уже в понедельник днем.

Вентура считается ключевым свидетелем защиты, поскольку некоторые из ее утверждений уже были подтверждены видеозаписью с камер наблюдения отеля от 2016 года, которая просочилась в прессу в мае прошлого года.

Ранее Главред писал о том, что стало известно о том, что против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.

Ранее также стало известно о том, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

Вас также может заинтересовать:

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.