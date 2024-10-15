У P.Diddy серьезные проблемы: против него выдвинуты новые ужасные обвинения

Против американского актера и рэппера Шона "Дидди" Комбса (P.Diddy) выдвинуты новые серьезные обвинения.
По данным Би-Би-Си, две женщины и четверо мужчин подали по меньшей мере шесть исков в федеральный суд Нью-Йорка. Они включают обвинения, датируемые периодом с 1995 по 2021 год.
Неназванные обвинители утверждают, что некоторые из нападений произошли на вечеринках Комбса, которые посещают знаменитости и музыканты. Адвокаты Комбса отрицают обвинения, в своем заявлении для BBC они говорят, что он "никогда не совершал сексуального насилия ни в отношении кого — взрослого или несовершеннолетнего, мужчины или женщины".
Один из обвинителей сказал, что ему было 16 лет, когда он посетил одну из вечеринок в Хэмптоне в 1998 году. В иске он описал, как мило было получить приглашение на вечеринку Комбса, которая стала ежегодным мероприятием "A-list" для знаменитостей.
Скандал с P.Diddy - что случилось
54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.
Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.
Обвинитель сказал, что он видел много знаменитостей и музыкантов, пока был там, и добавил, что он слушал Комбса, когда ходил в туалет. "Я начал говорить с Комбсом о том, как он проник в музыкальную индустрию, когда мы пошли в более уединенное место", - рассказывает он.
Обвинитель утверждает, что во время разговора Комбс просто приказал ему раздеться. В иске есть фотография их двоих вместе на вечеринке, лицо подростка было размыто.
Согласно иску, Комбс назвал это "обрядом посвящения" и "путем становления звезды". Рэпер сказал подростку, что он способен сделать звездой кого угодно, и подросток получит правильный "образ", говорится в иске.
Теперь заявители требуют возмещения ущерба, однако его сумма не приводится.
Шон Комбс с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наиболее резонансным стало дело, инициированное бывшей девушкой артиста — певицей Кассандрой Вентурой. Передача дела в суд не состоялась в связи с отзывом иска.
В сентябре СМИ сообщили, что P.Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми.
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