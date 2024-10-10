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Тяжелое состояние: Джастин Бибер сильно пострадал из-за скандала с P.Diddy

Алена Кюпели
10 октября 2024, 11:52
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Недавно Бибера видели на публике в мрачном настроении.
Джастин Бибер волнуется из-за судьбы Пи Дидди
Джастин Бибер волнуется из-за судьбы Пи Дидди / Коллаж Главред, фото Instagram/myfancychance, justinbieber

Сообщается, что Джастин Бибер испытывает проблемы с психическим здоровьем, поскольку его некогда близкий друг Шон "Дидди" Комбс (P.Diddy) сталкивается с уголовными обвинениями в сексуальном насилии, насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими ужасными обвинениями.

"Сейчас Джастин находится в тяжелом психологическом положении", — заявил источник Us Weekly Wednesday, пишет Page Six.

"У него такая история с Дидди, и обвинения против него было трудно переварить", - цитирует издание.

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Другой инсайдер сообщил, что 30-летний певец "Peaches" "полностью возмущен" скандалом Комбса и что ему "посоветовали" "держаться как можно дальше" от всего, что с ним связано.

Кто такой Джастин Бибер

Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.

Недавно Бибера видели на публике в мрачном настроении. Певец был сфотографирован в прошлую пятницу, когда он в одиночестве покидал популярное среди знаменитостей место Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Его сфотографировали с мрачным и задумчивым выражением лица, когда он сидел за рулем своего автомобиля. Однако третий источник сообщил Us Weekly Wednesday, что Бибер больше сосредоточен на позитивных аспектах своей жизни, таких как забота о своем новорожденном сыне Джеке с женой Хейли Бибер.

"Его счастье быть отцом перевесило его беспокойство о Дидди", — сказал инсайдер, прежде чем повторить, что поп-звезда не хочет "иметь ничего общего" с проблемами Комбса. "Это в его прошлом, и именно там он хочет это оставить", — как сообщается, сказал третий источник.

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