У Киркорова на фоне хронической болезни началась осложнения после ожога на концерте.

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Филипп Киркоров госпитализирован в Москве/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Киркорова госпитализировали из-за серьезного осложнения

Что случилось с рукой артиста-путиниста

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, госпитализировали в Москве и находится в отделении экстренной хирургии частной клиники.

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у артиста начались осложнения после ожога на концерте в Питере.

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Филипп Киркоров показался в блестящем свитере / фото: скрин видео vk.com/

Как рассказал пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца. В больнице поп-король лежит уже две недели. Информация о том, что у него "разорвались импланты" — фейк.

Представители Киркорова подтвердили факт наблюдения артиста у врачей, но отказались уточнять, находится ли он в палате.

У Киркорова заподозрили болезнь / Фото Instagram/ fkirkorov

Инцидент произошёл 25 апреля во время концерта в питерском БКЗ "Октябрьский". Бедросович делал запланированный номер с фейерверками из спины, но что-то пошло не по плану. В конце он отметил, что "обжёгся".

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

Напомним, Филипп Киркоров заметно похудел после смерти его отца Бедроса Киркорова. По словам помощницы путиниста, Киркоров даже не прикасается к еде.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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