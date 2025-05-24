Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кто может никогда не снимать шляпу, а для кого это обязательно: тонкости этикета

Анна Ярославская
24 мая 2025, 12:02
96
Чтобы шляпа действительно украшала, необходимо следовать особым правилам этикета.
Каков этикет ношения шляпы
Каков этикет ношения шляпы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Когда женщина должна снять шляпу в помещении
  • Обязательно ли мужчине снимать шляпу при приветствии

Шляпы - очень элегантный аксессуар, который может сделать завершенным практически каждый образ. Существуют шляпы различных форм и из разных материалов, но ко всем из них применимы одинаковые правила этикета.

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, каков этикет ношения шляпы.

Если вам интересны другие рекомендации от этого специалиста, читайте материал: Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета.

Можно ли носить шляпу в помещении по этикету

"Отличная новость для женщин заключается в том, что у нас гораздо больше свободы, чем у мужчин. Если это декоративная модная шляпа, которая подходит к вашему общему образу, то носить ее можно практически везде: на церемонии, на торжественном ужине, на свадьбе, даже в церкви", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Единственный раз, когда необходимо снять шляпу, это если речь идет о супер широкой шляпе. В театре или во время ужина она может мешать другим людям, которые сидят по обе стороны от вас.

"Если шляпа закрывает кому-то обзор или загораживает кому-то пространство, то в этом случае мы должны из уважения снять ее. Во всех остальных случаях женщина может оставаться в шляпе", - цитирует Мусаеву Главред.

Что касается мужчин, то в отличие от женщин, они должны снимать шляпы, входя в любое помещение: будь то дом, церковь или офис. Также мужчина должен снимать шляпу, если он здоровается с кем-то на улице. Как вариант, находясь на улице, можно слегка приподнять шляпу или коснуться ее полей.

Когда и какую шляпу уместно носить

Во-первых, шляпа соответствовать вашему общему образу. Например, если вы надели шерстяное пальто, то не стоит дополнять образ соломенной шляпой. Очевидно, вам нужно выбрать шерстяную или другую соответствующую шляпу.

Во-вторых, важно учитывать мероприятие, на которое вы собираетесь. Например, при походе на скачки стоит остановить свой выбор на широкополой шляпе или панаме, а на пляж не стоит надевать шерстяную шляпу.

Важную роль играет и время суток. Например, шляпы с широкими полями носят до 17:00, после – более утончённые модели.

Для дневных мероприятий выбирайте светлые оттенки, для вечерних выходов – тёмные.

Традиционно украшения на женской шляпе располагаются справа, но современные тенденции позволяют отходить от этого правила.

К слову, перчатки — еще одна красивая и элегантная часть любого образа. Сейчас женщины нечасто носят этот аксессуар, но если представится случай дополнить ими наряд, нужно не забывать о правилах этикета.

Смотрите видео - Правила этикета при ношении шляпы:

Вам также может быть интересно:

Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

правила этикета этикет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

12:48Мир
Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

11:34Война
250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областей

250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областей

10:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

В Московской больнице борются за Филиппа Киркорова

В Московской больнице борются за Филиппа Киркорова

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

Последние новости

12:48

В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

12:47

Почему нельзя спать в самолете: неожиданное объяснение стюардессы

12:02

Кто может никогда не снимать шляпу, а для кого это обязательно: тонкости этикета

11:59

Можно ли ставить памятник на 2 людей, если кто-то из супругов еще жив: священник ответилВидео

11:38

Две стены не спасут: в ГСЧС предупредили украинцев, как защититься от дронов РФ

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
11:34

Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

11:04

Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

10:29

250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областейФото

10:08

Настоящий вкус Италии: как приготовить невероятный пирог из листов для лазаньиВидео

Реклама
09:58

"Это их последний год": у РФ остается менее 4 месяцев для прорыва на фронте

09:31

Гороскоп Таро на завтра 25 мая: Скорпионам - больше любви, Рыбам - удовольствия

09:30

"Тяжелая ночь": известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районовФото

09:09

Минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн: в ВР сделали заявление

09:06

Гороскоп для Стрельцов 2025-20228: Сатурн даст перемены и новые возможностиВидео

08:46

"Как гахнуло - стекла полетели": очевидица рассказала о прилете обломков по дому в КиевеФото

08:10

Три версии ликвидации Портновамнение

07:44

Горели многоэтажки в 2 районах: ГСЧС показала последствия ночного удара по КиевуФото

07:10

Загадка для гениев: надо за 21 секунду найти 3 отличия между козлятами

06:10

Орбан со своими шпионскими перфомансами выглядит несмешным клоуноммнение

05:50

Загадка для самых гениальных: найдите одну пустую кружку за 5 секунд

Реклама
05:25

Неожиданный гость: священник сказал, что делать, если в дом залетела ласточка

04:56

Гороскоп на завтра 25 мая: Скорпионам - приглашение, Водолеям - хорошие новости

04:35

Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом": многие переводят неправильноВидео

04:03

Враг возобновил штурмовые действия на важном направлении: что доложили в ВСУ

03:32

"Приведет к катастрофе": Свитан сказал, почему Украине не нужно перемирие

02:40

7 секунд на размышления: только самые внимательные найдут пропущенное число

02:30

Сотни Калибров и Искандеров: прогноз массированного удара РФ

01:36

Жизнь 4 знаков зодиака изменится до конца мая

01:04

Массированная атака на Киев: есть разрушения и пострадавшие

00:35

Есть в каждой машине: за что украинских водителей штрафуют на 510 гривен

00:25

Враг снова обстрелял приграничье Сумщины: есть пострадавшие

00:04

Гении от рождения - названы 3 месяца, когда рождаются люди с высоким IQ

23 мая, пятница
23:40

Проблемы растут: неожиданные последствия для экономики РФ

23:27

Портнов был в Украине за несколько дней до убийства: СМИ узнали, с кем он встречался

22:56

Обмен пленных 1000 на 1000: Зеленский сообщил, когда пройдут два следующих этапа

22:35

Мастерская нашла "еще одну поломку": советы эксперта, как избежать обмана

22:13

В Киеве гремят взрывы, ПВО отражают вражескую атаку - детали

21:53

"Никогда тебя не оставлю": воин впервые позвонил любимой после 37 месяцев пленаВидео

21:42

Мерц обратился к одному из президентов, чтобы прекратить огонь в Украине

21:32

Есть 4 сценария: война может закончиться уже летом - JPMorganChase

Реклама
21:18

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: Сибига раскрыл деталиВидео

20:57

Сенсация столетия: у Фредди Меркьюри есть дочь, которую он скрывал

20:54

Россия передаст Украине свой "мирный договор": Лавров назвал точное время

20:52

Павел Дуров купил своей герлфренд роль в Голливуде за 400 тыс долл

20:40

Украину накрывает сильное похолодание: в какие регионы ворвется настоящий шторм

20:27

Помидоры не будут болеть: копеечное средство, которое есть у каждого домаВидео

20:27

"Деньги никто не вернул": украинцы в бешенстве от работы банкоматов ПриватБанка

20:11

Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

20:11

"Уже не прячутся": Даша Квиткова закрутила роман с молодым футболистом - СМИ

20:10

На Земле может произойти масштабный блэкаут: названа причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять