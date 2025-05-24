Кто может никогда не снимать шляпу, а для кого это обязательно: тонкости этикета

Чтобы шляпа действительно украшала, необходимо следовать особым правилам этикета.

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Каков этикет ношения шляпы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда женщина должна снять шляпу в помещении

Обязательно ли мужчине снимать шляпу при приветствии

Шляпы - очень элегантный аксессуар, который может сделать завершенным практически каждый образ. Существуют шляпы различных форм и из разных материалов, но ко всем из них применимы одинаковые правила этикета.

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, каков этикет ношения шляпы.

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Можно ли носить шляпу в помещении по этикету

"Отличная новость для женщин заключается в том, что у нас гораздо больше свободы, чем у мужчин. Если это декоративная модная шляпа, которая подходит к вашему общему образу, то носить ее можно практически везде: на церемонии, на торжественном ужине, на свадьбе, даже в церкви", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Единственный раз, когда необходимо снять шляпу, это если речь идет о супер широкой шляпе. В театре или во время ужина она может мешать другим людям, которые сидят по обе стороны от вас.

"Если шляпа закрывает кому-то обзор или загораживает кому-то пространство, то в этом случае мы должны из уважения снять ее. Во всех остальных случаях женщина может оставаться в шляпе", - цитирует Мусаеву Главред.

Что касается мужчин, то в отличие от женщин, они должны снимать шляпы, входя в любое помещение: будь то дом, церковь или офис. Также мужчина должен снимать шляпу, если он здоровается с кем-то на улице. Как вариант, находясь на улице, можно слегка приподнять шляпу или коснуться ее полей.

Когда и какую шляпу уместно носить

Во-первых, шляпа соответствовать вашему общему образу. Например, если вы надели шерстяное пальто, то не стоит дополнять образ соломенной шляпой. Очевидно, вам нужно выбрать шерстяную или другую соответствующую шляпу.

Во-вторых, важно учитывать мероприятие, на которое вы собираетесь. Например, при походе на скачки стоит остановить свой выбор на широкополой шляпе или панаме, а на пляж не стоит надевать шерстяную шляпу.

Важную роль играет и время суток. Например, шляпы с широкими полями носят до 17:00, после – более утончённые модели.

Для дневных мероприятий выбирайте светлые оттенки, для вечерних выходов – тёмные.

Традиционно украшения на женской шляпе располагаются справа, но современные тенденции позволяют отходить от этого правила.

К слову, перчатки — еще одна красивая и элегантная часть любого образа. Сейчас женщины нечасто носят этот аксессуар, но если представится случай дополнить ими наряд, нужно не забывать о правилах этикета.

Смотрите видео - Правила этикета при ношении шляпы:

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Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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