Как носить перчатки и когда их можно не снимать для рукопожатия: правила этикета

Вы узнаете:
- Каковы основне правила этикета перчаток
- Нужно ли снимать перчатки при рукопожатии
- Можно ли носить кольца и браслеты поверх перчаток
Перчатки — красивая и элегантная часть любого образа. Сейчас женщины нечасто носят этот аксессуар, но если представится случай дополнить ими наряд, нужно не забывать о правилах этикета. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла все нюансы ношения перчаток.
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Разные перчатки предназначены для разных случаев и бывают разных видов: кожаные, шерстяные, шелковые, пишет Главред.
"Если вы собираетесь на официальное мероприятие, то чем больше официоза, тем длиннее должны быть перчатки. Обычно их длина должна быть выше локтя", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.
Длинные белые перчатки называются оперными. Их надевают, например, на гала-ужин или при походе в оперу.
Можно ли здороваться в перчатках
Если перчатки являются частью вашего официального наряда, то вы не должны снимать их, даже если вы находитесь в помещении или для рукопожатия, приветствия, представления. Вы должны снять их лишь в одном случае - это когда вы едите за столом.
Можно ли есть в перчатках
"Перед тем, как сесть за стол, обязательно снимите перчатки, положите их на колени и накройте салфеткой, даже если они являются частью вашего наряда", - рассказала Мусаева.
Мужчинам следует снимать перчатки или хотя бы одну из перчаток при рукопожатии. Если вы правша и пожимаете руку правой рукой, то вы снимаете ее, держите в левой руке и пожимаете руку правой рукой. Это правило также применимо к женщинам в деловом мире.
Можно ли носить кольца поверх перчаток
Поверх шелковых перчаток, которые являются частью вашего официального наряда, не надевают кольца. Это правило, в принципе, касается и других перчаток (кожаных, шерстяных и т.д.).
"Вы можете носить их под перчатками, но опять же, если это шелковая перчатка, которая будет облегать руку, кольца стоит снять", - рассказала эксперт по этикету.
В принципе, поверх шелковой перчатки можно надеть браслет, однако это не рекомендуется, потому что, перчатки сами по себе являются красивым аксессуаром.
"Это вопрос личного выбора, но если вы хотите выглядеть действительно элегантно и женственно, то стоит держаться подальше от колец и браслетов, если вы выбрали красивые перчатки", - сказала Мусаева.
Нужно ли снимать перчатки в ресторане
Осенью или зимой, когда вы идете на свидание или встречаетесь на деловом обеде, кожаные или шерстяные перчатки вместе с пальто оставляют в гардеробе.
Если у вас есть сумка, то можно купить специальный зажим, на который цепляются перчатки. Таким образом, вам не придется постоянно заглядывать в сумку, чтобы их достать. Перчатки будут висеть на сумке и будут всегда доступны.
Смотрите видео - Как элегантно носить аксессуары:
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Кто такая Джамила Мусаева
Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.
"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.
Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.
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