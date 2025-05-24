Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

От Антона Батырева сбежала четвертая жена и забрала ребенка.

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От Батырева сбежала четвертая жена / Коллаж Главред, фото Instagram/b.a.t.o.n, sav__anna1

Кратко:

Почему от Батырева снова сбежала жена

Что она рассказала в социальных сетях

Антон Батырев, герой-любовник российских сериалов и любимец путинистки и предательницы Украины Оксаны Байрак, который буквально "жил" в Украине, снимаясь в разных мелодрамах, потерял свою четвертую жену Анну Савельеву.

Как написала женщина на своей странице в Instagram, она бросает актера и покидает его с их совместным восьмимесячным сыном.

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От Антона Батырева снова сбежала жена / Фото Instagram/b.a.t.o.n

"Ну что, настало время прояснить ситуацию с отсутствием совместных фото с Антоном. Многие уже догадались. Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребенком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперед. И на этом тему закрываем. Попрошу больше не задавать вопросы об этом человеке и если вас только это интересует, лучше отписаться сразу. Всем добра. У меня всё, листайте дальше", - написала бывшая возлюбленная путиниста.

От Антона Батырева снова сбежала жена / Фото Instagram/b.a.t.o.n

К слову, когда Путин напал на Украину, Батырев сначала молчал, а потом написал пост, где поддержал террориста Путина и армию оккупантов.

От Антона Батырева снова сбежала жена / Фото Instagram/b.a.t.o.n

У Батырева - это уже четвертая жена. Она не раскрывает причин разрыва с путинистом, но в своих сториз опубликовала видео, где психолог рассказывает о самых мерзких мужских способах прекратить отношения. Один из них - это делать жизнь женщины невиносимой, лишать ее поддержки и помощи. Очевидно, что женщина таким образом приоткрыла то, что заставило ее принять такое решение.

От Антона Батырева снова сбежала жена / Фото Instagram/sav__anna1

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинский актер Тарас Цимбалюк рассказал о своей коллеге - украинской актрисе Евгении Лозе, которая живет и работает в Москве. Экс-супруга российского актера Антона Батырева, который поддерживает войну России в Украине, Лоза молчит о войне в Украине, потому что "у нее очень больная мама и она не хочет рисковать".

Ранее также артистка с четкой проукраинской позицией Катерина Тышкевич оборвала связи с Байрак еще в начале полномасштабной войны. Однако это не помешало Оксане продать киноработы, где снималась Тышкевич, для демонстрации по телевидению в стране-оккупанте. Подобное предательство шокировало Екатерину до глубины души.

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