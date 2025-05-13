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РФ стягивает силы и готовится к масштабному наступлению - FT

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2025, 20:19
386
России грозят жесткие санкции, если Путин откажется от прекращения огня.
ВСУ
РФ готовится к масштабному наступлению / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Что известно:

  • РФ готовится к масштабному наступлению
  • Москве грозят санкции в случае отказа от перемирия

РФ готовится к масштабному наступлению. Враг уже перебрасывает силы на ключевые точки. Об этом сообщает FT со ссылкой на представителей украинской разведки.

При этом РФ пытается затянуть войну, оттягивая прямые мирные переговоры.

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"Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам", - говорится в сообщении.

При этом РФ захватила новые территории на востоке Донецкой области, в частности вокруг городов Покровск и Торецк.

Российский диктатор Владимир Путин предложил провести переговоры в Турции. Президент США настаивал согласиться на переговоры и украинский лидер Владимир Зеленский отметил свое личное присутствие в Турции на переговорах. В то же время пока Путин не подтвердил, что он прилетит на переговоры.

Главным вопросом станет полное прекращение огня в Украине. Если РФ откажется от перемирия, Москве будут угрожать мощные санкции.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже отметил, что европейские страны будут работать над значительным усилением санкций, если не будет реального прогресса со стороны Путина.

"Я считаю, что дальнейшие компромиссы и дальнейшие уступки больше не являются разумными", - сказал Мерц.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил своё участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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