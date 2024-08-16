ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, уточнил главком ВСУ.

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Александр Сырский рассказал о продвижении ВСУ в Курской области / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 1-3 км на разных направлениях в Курской области с начала текущих суток, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом он рассказал в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу вечером.

"Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая", - сказал главком ВСУ.

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Он также уточнил, что продолжаются бои возле села Малая Локня Суджанского района Курской области и сообщил о взятии российских военнослужащих в плен.

"Продолжаем пополнять (обменных фонд пленных – ред.). В настоящее время идут бои в районе Малой Локни. Я надеюсь, там будет взято много пленных", - сказал украинский генерал.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Что известно о работе украинской комендатуры в Курской области

По его словам, генерал-майор Эдуард Москалёв уже приступил к работе в должности руководителя военной комендатуры, созданной на подконтрольной ВСУ территории Курской области.

"Всем обеспечены. Система логистики работает без сбоев. Москалев приступил к выполнению своих обязанностей", - сказал Сырский.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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