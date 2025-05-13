"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения Фреймут

Ольга Фреймут раскрыла, какими были ее отношения с коллегой, однако Маша Ефросинина подвергла сомнению ее слова.

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Ольга Фреймут высказалась про Машу Ефросинину - реакция ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia, instagram.com/mashaefrosinina

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Как ведущая отреагировала на слова бывшей коллеги

Ведущая Ольга Фреймут дала редкое и весьма откровенное интервью, в котором высказалась о свей коллеге по украинскому телевидению Маше Ефросининой. В частности Фреймут отметила, что мало знакома с Ефросининой, однако знает, что та имела симпатию к мужу Ольги - продюсеру и бывшему генеральному директору Нового канала Владимиру Локотко.

Также над ней якобы посмеивались из-за употребления украинского языка. "Они разговаривали на русском языке и считали меня селючкой, потому как я говорила на украинском", - рассказала ведущая.

На шоу "Дорослі дівчата" журналисты ТСН поинтересовались у Маши Ефросининой, что она думает про эти обвинения в свой адрес. Та подчеркнула, что считает слова Ольги Фреймут беспочвенными.

Ольга Фреймут высказалась про Машу Ефросинину - реакция ведущей / Скриншот YouTube

"Я, честно говоря, не смотрела (интервью Ольги Фреймут - прим. редактора), мне прислали несколько моментов. Я считаю, что Оля действительно очень неординарная личность, магнетическая, талантливая. Одно время, когда был "Ревизор", я считала, что это будущая большая звезда национального масштаба. У нее действительно могло бы быть невероятное будущее. Но. Мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-нибудь обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она лжет. Я не очень люблю оправдываться и мне сейчас не интересно тратить время аудитории "Дорослих дівчат" на это все, но факты говорят сами за себя.

Во-первых, об украинском языке, это полное вранье. Что мы вроде бы над ней насмехались за украинский язык. Я очень давно дружу с Сергеем Притулой, обожаю его. Нечего комментировать. И второй факт, полностью доказывающий, что интервью лживо, по крайней мере в моей части, что мы не были знакомы и не пересекались. Вот вам факт. 2012 год, я была руководительницей, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут из-за того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на русских артистах, таких, как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно из-за моей просьбы и моего ультиматума. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсершей, нетрудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался. Потому давайте доверять фактам", - рассказала Маша Ефросинина.

Смотрите видео реакции Маши Ефросининой на интервью Ольги Фреймут:

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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