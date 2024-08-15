Нужно два шага от Запада: в США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне

Военная операция в Курской области подняла боевой дух украинцев, однако для перелома в войне Западу следует принять нужные решения, пишут журналисты Рolitico.

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Запад должен снять ограничения на использование ВСУ дальнобойных ракет в войне с Россией - Politico / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Западный мир должен ускорить поставки вооружений Украине и отменить ограничение на использование ракет дальнего радиуса действия. Без таких решений Силам обороны будет сложно добиться перелома на поле боя.

В материале Рolitico говорится о том, что Курская операция подняла боевой дух украинцев, но для усиления позиций украинской армии Запад должен принять нужные решения.

В частности, для перелома в войне необходимо ускорить поставки Украине современных вооружений.

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"…курское наступление, по понятным причинам, подняло боевой дух украинцев - так же, как рейды коммандос по приказу Уинстона Черчилля (был премьером Британии с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955-й) в первые дни Второй мировой войны подняли боевой дух британцев - и вполне может побудить некоторых уставших союзников держаться за цель", - указано в материале.

Также журналисты добавили, что надо снять ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет.

"Без более активных и перспективных поставок современного оружия и снятия ограничений на использование поставляемых Западом ракет дальнего радиуса действия трудно представить, как можно переломить ход войны в пользу Украины", - подчеркивается в статье.

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