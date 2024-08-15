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Нужно два шага от Запада: в США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне

Андрей Ганчук
15 августа 2024, 20:23обновлено 15 августа, 21:04
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Военная операция в Курской области подняла боевой дух украинцев, однако для перелома в войне Западу следует принять нужные решения, пишут журналисты Рolitico.
ВСУ, ATACMS
Запад должен снять ограничения на использование ВСУ дальнобойных ракет в войне с Россией - Politico / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Западный мир должен ускорить поставки вооружений Украине и отменить ограничение на использование ракет дальнего радиуса действия. Без таких решений Силам обороны будет сложно добиться перелома на поле боя.

В материале Рolitico говорится о том, что Курская операция подняла боевой дух украинцев, но для усиления позиций украинской армии Запад должен принять нужные решения.

В частности, для перелома в войне необходимо ускорить поставки Украине современных вооружений.

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"…курское наступление, по понятным причинам, подняло боевой дух украинцев - так же, как рейды коммандос по приказу Уинстона Черчилля (был премьером Британии с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955-й) в первые дни Второй мировой войны подняли боевой дух британцев - и вполне может побудить некоторых уставших союзников держаться за цель", - указано в материале.

Также журналисты добавили, что надо снять ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет.

"Без более активных и перспективных поставок современного оружия и снятия ограничений на использование поставляемых Западом ракет дальнего радиуса действия трудно представить, как можно переломить ход войны в пользу Украины", - подчеркивается в статье.

Операция в ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Украина на 15 августа контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский президенту Владимиру Зеленскому.

Украинская армия смогла продвинуться в глубину обороны противника на 35 км.

Также военно-политическое командование Украины создало первую комендатуру в Курской области. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Комендатура появилась для поддержки правопорядка на контролируемых территориях.

Украина готовит эвакуацию жителей Курской области, заявила вице-премьер, министр по гуманитарным вопросам Ирина Верещук. Киев создаст коридор для гражданских лиц, они смогут выехать в Сумы.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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