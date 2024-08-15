Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

Украина предоставит жителям Курской области возможность эвакуироваться в Сумы. Киев соблюдает нормы международного права и оказывает гражданским лицам необходимую гуманитарную помощь. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по гуманитарным вопросам Ирина Верещук.
На своей странице в Facebook она написала о том, что Москва до сих пор не отправила Киеву запрос относительно эвакуации своих граждан из Курщины.
По словам министра, Украина работает над тем, чтобы запустить работу гуманитарного коридора.
"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало", - подчеркнула Ирина Верещук.
Операция Украины в Курской области – главные новости по теме:
14 августа в Курской области сдались в плен ВСУ более 100 российских солдат. Среди них военнослужащие оккупанты 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 августа заявил, что Украина контролирует уже 82 населенных пункта в Курской области. Армия продвинулась в глубину обороны противника на 35 километров.
Украина создала военную комендатуру в Курской области, сказал Александр Сырский. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев", - подчеркнул Сырский.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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