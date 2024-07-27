Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

Великобритания опасается эскалации, поэтому не разрешает Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в России.
Лондон не разрешает применять Storm Shadow "из-за опасений серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой", говорится в материале издания Times.
Как уточняют авторы материала, к такому же решению пришли некоторые союзники Британии по НАТО.
В материале подчеркивается, что в целом политика британского правительства по поводу таких ударов "стала настолько запутанной, что даже президент Зеленский был сбит с толку встречей с Киром Стармером".
Отмечается, что ранее Зеленский уже заявлял, что Британия дала разрешение на дальнобойные удары по России. Но газета пишет, что по факту это не так.
Что известно о позиции Франции
Уточняется, что Британия хочет согласовать решение с Францией, так как обе страны совместно производят данный тип ракет. Поэтому Великобритания не может принимать решения в одностороннем порядке по вопросам, которые могут помогут повлечь эскалацию конфликта с Россией.
На сейчас пока не ясно, есть ли юридические основания для получения разрешения от Франции и других союзников. По словам одного из источников Times, Британия уже направила запросы к своим союзников и ждет ответа, прежде чем обсуждать этот вопрос с Украиной.
Ранее издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.
Позднее стало известно о том, что Британия не разрешала Украине использовать Storm Shadow на территории РФ. Разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания.
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