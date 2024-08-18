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ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области: в AP раскрыли неожиданный сценарий

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 19:42
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Разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать снабжению российских войск.
ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области: в AP раскрыли неожиданный сценарий
Украина перерезала ключевые мосты в Курской области / коллаж: Главред, фото: росСМИ, Telegram

Украина разрушила ключевой мост в Курской области России и нанесла удар по второму, расположенному неподалеку. Этим ВСУ нарушили российские маршруты снабжения и, возможно, сигнализируя о том, что войска Украины планируют окопаться и остаться в регионе.

Издание Associated Press пишет, что российские прокремлевские военные блогеры признали, что разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать снабжению российских войск, которые противостоят Силам обороны в Курской области. Впрочем, Москва все еще может использовать понтоны и меньшие мосты в области. Командующий Воздушных сил Украины подполковник Николай Олещук в пятницу опубликовал видео удара украинской авиации, который разрушил мост.

Кроме того, по словам командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука и губернатора российского региона Алексея Смирнова, менее чем через два дня украинские войска ударили по второму мосту в России.

видео дня

По состоянию на утро 18 августа официальных сообщений о том, где именно произошло второе нападение на мост, не было. Российские Telegram-каналы заявили о разрушении второго моста через Сейм в селе Званном.

Как сообщает российский проект Mash, в результате атак остался только один неповрежденный мост. Украинские удары еще больше осложнят попытки Москвы пополнить свои силы в Курске и эвакуировать мирных жителей.

Киев умалчивает о запланированных масштабах и целях своего молниеносного продвижения в России. Операция застала Кремль врасплох, а десятки сел и сотни пленных попали в украинские руки.

Украинцы врезались вглубь Курской области в нескольких направлениях, не встречая сопротивления. Но удары по мостам, очевидно направленные на то, чтобы остановить российское контрнаступление в Курске, могут означать, что Киев намерен устроить плацдарм в регионе - или по крайней мере это сигнал Москве, что он планирует это сделать.

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Аналитики говорят, что хотя Украина могла бы попытаться закрепить свои успехи в России, это был бы рискованный маневр, учитывая ограниченные ресурсы Киева, поскольку линии снабжения, простирающиеся вглубь Курска, были бы уязвимыми для российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа призвал союзников Киева снять оставшиеся ограничения на использование западного оружия для ударов по целям в России.

"Крайне важно, чтобы наши партнеры устранили барьеры, которые мешают нам ослабить позиции России способом, которого требует эта война... Отвага наших воинов и стойкость наших боевых бригад компенсируют отсутствие существенных решений со стороны наших партнеров", - отметил Зеленский.

Что за город Курск?

Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия.

С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.

Напомним, что аналитики ISW раскрыли детали, как ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты. По данным источников РФ, атаки военных ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS разрушили мосты в Глушковом и Званном к юго-востоку от Кореневого.

Авиация ВСУ взорвала важный мост в Курской области. Российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное. Известно, что через этот мост шло снабжение российских частей на Курском направлении.

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