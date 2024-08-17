РФ запустила 'Шахеды' и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

Страна-агрессор Россия этой ночью массово запустила "Шахеды" по территории Украины.

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В Сумах прогремели мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/sumskamiskarada

Вечером 16 августа страна-агрессор Россия запустила на территорию Украины беспилотники. Известно, что ночью 17 августа в Киевской области работала ПВО, а в Сумах были слышны взрывы.

Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности применения ударных дронов. Движение ударных БпЛА фиксировали на разных направлениях по состоянию на 23:33:

над Черкассами, они держали юго-западный курс,

в южной части Сумской области, курс юго-западный,

в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный,

в северной части Черкасской области, курс юго-западный,

в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

Мониторинговые каналы сообщали, что около 00:45 дроны фиксировали на границе Киевской и Черниговской, а также на границе Полтавской и Киевской областей. Они двигались на запад. БПЛА с Харьковщины шел курсом на север.

видео дня

По состоянию на 01:06 вражеские дроны двигались из Харьковщины в направлении Полтавщины и в восточную часть Киевщины. Также беспилотники были замечены на границе Херсонской и Николаевской областей.

В 03:08 "Шахеды" зафиксировали в восточной части Киевской области и на Днепропетровщине.

По состоянию на 05:24 БПЛА находились на границе Киевской и Черниговской и Черкасской и Киевской областей и постоянно меняли направление движения.

Взрывы в Киеве

В Киевской областной военной администрации сообщили о взрыве и отметили жителям, чтобы они находились в укрытиях.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Взрывы в Сумах

Около 02:05 корреспонденты Общественное Сумы сообщили о взрыве в городе.

Впоследствии начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко заявил, что в результате ночной атаки в районе проспекта Свободы произошло попадание. По его словам, есть много поврежденных окон, немало горящих автомобилей.

"Поиск пострадавших продолжается, пока один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий", - сообщил чиновник.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Напомним, что россияне сбросили бомбы на Сумы 11 августа. Мониторинговые каналы сообщали о том, что российские оккупанты сбросили КАБы для удара. Они летели в направлении Сум. После этого в городе прогремели 3 мощных взрыва.

Россия атаковала Украину КАБами и БПЛА, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе ударов вражескими управляемыми авиабомбами жителей Сумщины. Взрыв на Сумщине произошел примерно через 15 минут после предупреждения.

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