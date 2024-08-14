Россия перебросила часть войск на Курщину: Синегубов раскрыл ситуацию на фронте

Враг и в дальнейшем осуществляет замену на усиление своих подразделений по Волчанскому направлению и продолжает там штурмовые действия.

https://glavred.info/world/rosiya-perekinula-chastinu-viysk-na-kurshchinu-sinyegubov-rozkriv-situaciyu-na-fronti-10588526.html Ссылка скопирована

Откуда перебрасывают военных в Курск / коллаж: Главред, фото: flickr, росСМИ

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Курской области российских оккупантов все больше постигают неудачи. Страна-агрессор Россия вынуждена перебросить часть войск на это направление.

Синегубов также сообщил, что захватчики перебрасывают личный состав, который стоял для усиления на Волчанском и Липецком направлениях, передает "Суспільне".

Начальник ОВА заверил, что сейчас отвод войск на Харьковском направлении после событий в Курской области не наблюдается. Там и дальше идут боевые столкновения, штурмовые действия. Они не прекращаются ни по Купянскому направлению, ни по Харьковскому.

видео дня

"У нас есть информация, что те резервы, которые стояли на Белгородском направлении для усиления, в том числе волчанских группировок войск России и Липецкого направления, они, конечно, были направлены на другие направления. В частности - на Курское направление", - рассказал он.

По его словам, несмотря на все враг продолжает осуществлять замену на усиление своих подразделений по Волчанскому направлению и продолжает там штурмовые действия. В то же время есть информация, что два дня назад на том направлении российские войска отошли от населенного пункта Сотницкий Казачок.

Однако сейчас говорить, что это стабилизировало ситуацию на этом направлении, рано, из-за наличия резервов противника.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Операция в Курской области

Напомним, что

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред