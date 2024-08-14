Россия перебросила часть войск на Курщину: Синегубов раскрыл ситуацию на фронте

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Курской области российских оккупантов все больше постигают неудачи. Страна-агрессор Россия вынуждена перебросить часть войск на это направление.
Синегубов также сообщил, что захватчики перебрасывают личный состав, который стоял для усиления на Волчанском и Липецком направлениях, передает "Суспільне".
Начальник ОВА заверил, что сейчас отвод войск на Харьковском направлении после событий в Курской области не наблюдается. Там и дальше идут боевые столкновения, штурмовые действия. Они не прекращаются ни по Купянскому направлению, ни по Харьковскому.
"У нас есть информация, что те резервы, которые стояли на Белгородском направлении для усиления, в том числе волчанских группировок войск России и Липецкого направления, они, конечно, были направлены на другие направления. В частности - на Курское направление", - рассказал он.
По его словам, несмотря на все враг продолжает осуществлять замену на усиление своих подразделений по Волчанскому направлению и продолжает там штурмовые действия. В то же время есть информация, что два дня назад на том направлении российские войска отошли от населенного пункта Сотницкий Казачок.
Однако сейчас говорить, что это стабилизировало ситуацию на этом направлении, рано, из-за наличия резервов противника.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Операция в Курской области
Напомним, что
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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