Почему Путин не спешит защищать Курск: ответ полковника ВСУ в запасе

Решение о проведении операции на Курщине было верным, однако принято с опозданием, говорит эксперт.

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Почему Путин не спешит защищать Курск / коллаж: Главред, фото: скрины с видео, google.com.ua

Армия страны-агрессора России подтянула в Курскую область свои резервы, но их количество незначительно. Вероятно, что серьезно ситуацию в этом регионе россияне не воспринимают, им сейчас важнее продолжать наступление в Донецкой области и сосредотачивать свои основные силы там. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала.

По его словам, имея большую территорию, для России Курская область - что-то несущественное, а потерю населенных пунктов там расценивают, как временную ситуацию.

"Россия поставила перед собой приоритетную задачу - захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, а на Курскую область она обращает внимания меньше. Россияне понимают, что украинцам не нужна Курская область и осознают, что Украина не будет взрывать Курскую АЭС, максимум, что сделает - это обесточит механизмы перераспределения электроэнергии по Курщине, Белгородщине, Брянщине", - говорит эксперт. видео дня

Свитан отметил, что у ВСУ сейчас широкий спектр задач, начиная от продвижения на Курск, заканчивая рейдами вдоль всей линии границы в направлении Москвы. По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от того, как россияне поведут себя в ближайшее время.

"Если начнут перебрасывать на Курщину в достаточном количестве войска, уменьшат давление на восточном фронте, тогда остановят украинское продвижение в Курской области. А если они этого не сделают, то украинцы будут двигаться дальше", - подчеркнул он.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что благодаря прорыву границы на Курщине Украине удалось остановить попытку россиян наступать на украинский город Сумы. Поэтому, по мнению военного эксперта, можно считать, что большую часть задачи украинские войска в рамках операции на Курщине выполнили.

"Есть возможность перебросить наши войска в тыл противника по российским территориям, обесточить Курскую АЭС, чтобы не было возможности от нее питать электроэнергией военные объекты. ВСУ будут двигаться дальше. Для россиян любой выбор в этой ситуации будет негативным, а для Украины - позитивным", - считает Свитан.

Военный эксперт подытожил, что решение о проведении операции на Курщине было со стороны украинского командования верным, однако принято с опозданием.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор РФ выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на территорию российской Курской области.

Член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что у России особых резервов нет, чтобы остановить украинское войско в Курской области.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

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