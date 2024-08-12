Украина, похоже, нашла другой подход, как остановить Россию: зачем освобождать Курск

Первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины, уверен военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Во время чата на Главреде он заметил, что бои в Курской области являются контрударом по тылу врага, которого тот вообще не ждал.
При этом Россия не может снять войска из Белгородской области, так как и там возможен удар противника, то есть ВСУ. Потому, добавил Мусиенко, мы еще не видим финала этой операции - она, по его словам, только начинается и набирает обороты.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
"Поэтому первая задача – помочь нашей обороне на востоке. Любая колонна российской техники, которая в Курской области была накрыта HIMARS, любая уничтоженная там техника, силы и средства теперь не поедут воевать на восток или юг Украины, и это потери для врага. А это обессиливает противника", - сказал эксперт.
Вторая задача – уменьшить ресурсы и способности России вести боевые действия.
Третье – деморализация врага, потому что в России такого не ожидали и понимают, что у них проблемы.
Четвертое – поднятие боевого духа украинцев и демонстрация западным партнерам наших возможностей, а это уже и политическая часть.
"То есть это обеспечение сильной позиции для нас за столом будущих переговоров. Заставить Путина идти на уступки можно, только нажав силой. Именно это сейчас и происходит", - отметил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Операция в Курской области - главное
6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.
Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".
Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.
Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.
По мнению прессы, целью проведения операции на территории Курской области является дестабилизация ситуации в России, а не аннексия ее территории. А вопрос захвата Курской АЭС напрямую будет зависеть он развития операции в Курске.
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