Уже есть первое поражение: авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - Forbes

Благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук".

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Какая авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские военно-воздушные силы перенаправили большую часть своей огневой мощи в Курскую область и начали ежедневно сбрасывать 50 планирующих бомб на Сумскую область. Но ВСУ также имеют авиацию и уже во вторник появились первые видео, как военные сбрасывают американские бомбы JDAM по целям в Курске. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что украинские войска поразили российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта. Примечательно, что рейд, очевидно, совершил устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.

По словам издания, хотя F-16 совместимы с JDAM, есть доказательства того, что украинские военно-воздушные силы для начала планируют развернуть шустрые истребители для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных наземных атак.

видео дня

"Риск для авиации в районе Курского выступа является значительным. Украинские военные развернули то, что один российский блогер охарактеризовал как "значительное количество" батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением", - пишет издание.

Также сообщается, что благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук". Россияне также стянули к Курску значительное количество ПВО. Поэтому самолеты обеих сторон стараются летать как можно ниже, чтобы избежать радаров.

Хотя обе стороны развернули военные самолеты над пограничной зоной, вероятно, россияне развертывают больше военных самолетов. Есть доказательства их бомбардировок, нацеленных как на украинские войска в Курске, так и на их базы в Сумах. В то же время единственная подтвержденная цель украинской бомбы - командный пункт в Тетькино. Таким образом пока непонятно, распространили ли украинцы свою воздушные силы непосредственно над линией фронта.

"Это имело бы смысл. Несмотря на эскалацию украинских беспилотников и ракетных налетов на российские авиабазы в Курске и вокруг него, россияне все еще имеют больше реактивных самолетов и бомб. Те 85 F-16, о которых пообещали европейские союзники Украины, поступают медленно и в небольшом количестве. Вполне возможно, что украинские военно-воздушные силы имеют только 100 боевых самолетов после того, как потеряли несколько во время российских атак на украинские аэродромы этим летом", - предполагают журналисты.

Издание отмечает, что несмотря на все недостатки продвижение украинских сил не демонстрирует никаких признаков замедления.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Бои в Курской области - что известно

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов. Тех ресурсов, которыми обладает украинский Генштаб для реализации этой миссии, и тех ресурсов, которые сможет найти российский Генштаб для того, чтобы заблокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский говорил, что операция ВСУ в Курской области была реализована по западной концепции ведения гибридной войны с сочетанием военных и невоенных методов.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что в отличие от России, Украина не собирается аннексировать территории в Курской области.

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